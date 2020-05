ProSieben

Shootingstar. "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" brilliert mit zweitbestem Wert der Staffel

Unterföhring (ots)

Oh Happy Day! Heidi Klum und ihre Topmodel-Anwärterinnen verzaubern das Publikum am Donnerstagabend auf ProSieben: "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" feiert den zweitbesten Wert der 15. Staffel. Wunderbare 20,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen, wie die #GNTM-Models beim Cover-Shooting für die deutsche Harper's BAZAAR vor der Kamera posieren und fiebern mit, als Modelchefin Heidi Klum gemeinsam mit ihren Gastjuroren Kerstin Schneider, August Getty und Coco Rocha ihre Halbfinalistinnen kürt. Direkt im Anschluss erzielt das Magazin "red." gute 14,1 Prozent Marktanteil (E 14-49 J., 22:55 Uhr). ProSieben gewinnt die Prime Time und ist mit 12,6 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) klarer Marktführer am Donnerstag. Das sind Heidi Klums Halbfinalistinnen: Anastasia (20, Berlin) Jacky (21, Rheingau-Taunus) Lijana (24, Kassel) Maureen (20, Wien) Sarah P. (20, Vorau, Österreich) Tamara (19, Wien) Folge verpasst? #GNTM auf ProSieben verpasst? sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek. #GNTM - The Talk: Spannende Einblicke und Highlights aus der aktuellen Folge Auf GNTM.de erzählen jetzt die Topmodel-Anwärterinnen Larissa (20, Mörfelden-Walldorf) und Anastasia (20, Berlin) vom alles entscheidenden Cover-Shooting und dem Überraschungsbesuch ihrer Liebsten. Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2020 und auf GNTM.de "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 08.05.2020 (vorläufig gewichtet: 07.05.2020) Pressekontakt: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Tina Land, Antonia Kreitner Tel. +49 89 9507-1192/1172 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Antonia.Kreitner@ProSiebenSat1.com Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger, Jasmina Weiss Tel. +49 89 9507-1173/1126 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell