Machen sie wirklich alles? Die 50 Kandidaten der neuen ProSieben-Show "Balls - für Geld mache ich alles" behaupten das

Unterföhring (ots)

15. April 2020. Wer macht für Geld wirklich alles? In der neuen ProSieben-Show "Balls - für Geld mache ich alles" behaupten 50 Kandidaten, dass sie für Geld ziemlich weit gehen. Aber wie weit? Welche Summe ist ihnen eine Challenge wert? Und eine Peinlichkeit? Ganz offen. Vor Freunden und Familie. In aller Öffentlichkeit. Moderator Christian Düren stellt in "Balls - für Geld mache ich alles" ab 5. Mai Aufgaben, die anfangs harmloser klingen, als sie sind. Die Teilnehmer melden sich freiwillig für die Challenges, die stufenweise immer herausfordernder werden. Bis am Ende ein Mutiger oder eine Mutige für Geld bis zum Schluss geht. Wie so etwas aussehen kann? In der ersten Challenge fragt Christian Düren zunächst, welche Teilnehmer sich trauen spontan einen Song vor Publikum zu performen. Das ist die erste Stufe der Aufgabe. Wer traut sich das noch zu, wenn der Song "Everybody" von den Backstreet Boys ist? Das ist die zweite Stufe. Als nächste Herausforderung wird das Outfit vorgegeben: Der Song soll in einem grünen "Borat"-Monokini performt werden - wie viele Teilnehmer melden sich noch bei dieser Stufe? Und wie viele sind bereit, sich darin auf eine Toilettenschüssel aus Eis zu setzen? Auf eine eisige Schüssel, in der süße, kleine Ratten herumkriechen? Spätestens hier trennt sich bei den Teilnehmern die Spreu vom geldgeilen Weizen. Doch damit ist Christian Düren noch nicht am Ende der Herausforderungen: Denn wer zu all dem bereit ist, der schafft das auch 120 Sekunden lang, oder? Diese und weitere Aufgaben stellt Christian Düren seinen Teilnehmern. So viel sei verraten: Selten wollte ein Moderator seinen Augen und Ohren so wenig trauen. "Balls - für Geld mache ich alles" wurde im November 2019 aufgezeichnet. "Balls - für Geld mache ich alles" - ab Dienstag, den 05.05.2020, um 22:55 Uhr auf ProSieben

