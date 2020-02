ProSieben

Free-TV-Premiere "A Quiet Place" auf ProSieben

Unterföhring

25. Februar 2020. In einer Welt, in der jedes Geräusch tödlich sein kann, muss das Ehepaar Evelyn (Emily Blunt, im Bild) und Lee Abbott (John Krasinski) ihre Kinder zu absoluter Stille erziehen. Jeder kleinste Laut könnte riesige Monster anlocken, die zwar blind sind, aber mithilfe ihres sensiblen Gehörs bereits den Großteil der Menschheit ausgelöscht haben. Die beiden Hauptdarsteller Blunt/Krasinski ("13 Hours") sind passenderweise auch im wahren Leben verheiratet und haben zwei Kinder. Krasinski führte bei dem Überraschungs-Hit selbst Regie ... ProSieben zeigt "A Quiet Place" am Sonntag, 1. März 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"A Quiet Place" (OT: "A Quiet Place") Am Sonntag, 1. März 2020, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2018 Genre: Horror Regie: John Krasinski

