Vom Schätzmeister zum Schatzmeister: Wer sahnt ab bei "Alle gegen Einen"? ProSieben zeigt neue Folgen der Samstagabend-Show live ab 15. Februar

Wer besser schätzt, gewinnt! Ein Wettrennen zwischen Mensch und Tier: Wer kommt schneller ins Ziel? Wie betrunken sind Kölner Karnevalisten? Und wie lange kann ein Fallschirmspringer an den Kufen eines Helikopters hängen? In den neuen Folgen der Samstagabend-Show "Alle gegen Einen", ab 15. Februar live auf ProSieben, ist Bauchgefühl Trumpf, wenn ein Kandidat gegen die gesamte TV-Nation antritt. Wer schätzt sich reich und ist mit seinem Tipp näher dran am Ausgang der ungewöhnlichen und mitunter actionreichen Experimente - der auf sich allein gestellte Kandidat oder die Gemeinschaft der per App abstimmenden Zuschauer? Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot: Der Spieler oder einer der mitspielenden Zuschauer, der noch live in der Sendung ausgelost und von Moderator Elton telefonisch überrascht wird. Co-Host bei "Alle gegen Einen" ist Comedian Bastian Bielendorfer. Außenreporterin ist Rebecca Mir. Mit dabei sind außerdem wechselnde Promi-Joker.

Mitmachen und gewinnen: Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an der TV-Show teilnehmen und gewinnen: Die "Alle gegen Einen"-App zur Show ist kostenfrei im App-Store downloadbar. Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de. Tickets für die Live-Shows sind erhältlich unter www.brainpool-tickets.de.

"Alle gegen Einen", neue Folgen ab Samstag, 15. Februar, live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

