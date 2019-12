ProSieben

Spitzenwert für ProSieben-Reportagereihe "Uncovered": Bester Staffelstart seit drei Jahren

Unterföhring (ots)

Die ProSieben-Reportagereihe "Uncovered" von und mit Thilo Mischke startet mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern in die vierte Staffel - das ist der beste Staffelauftakt seit 2016. Besonders beliebt ist die ProSieben-Reportagereihe bei den jungen Zuschauern: Bei den 14- bis 39-Jährigen punktet sie mit sehr schönen 13,9 Prozent Marktanteil. In der nächsten Woche begibt sich Thilo Mischke auf Spurensuche quer durch Europa: Was ist dran an den Geschichten, Klischees und Stereotypen gegenüber den Roma, Europas größter Minderheit? Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 4.12.2019 (vorläufig gewichtet: 3.12.2019) Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Eva Gradl Tel. +49 89 9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell