ProSieben

Chris Hemsworth kämpft in der ProSieben Premiere "Operation: 12 Strong"

Unterföhring (ots)

03. Dezember 2019. In der Free-TV-Premiere "Operation: 12 Strong" begibt sich Chris Hemsworth ("Thor") als Captain Mitch Nelson auf eine gefährliche Mission nach Afghanistan. Kurz nach 9/11 bekämpft er dort in einer zwölfköpfigen Spezialeinheit die Taliban. Der von Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik") produzierte Film beruht auf wahren Ereignissen. ProSieben zeigt "Operation: 12 Strong" am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Operation: 12 Strong" (OT: "12 Strong") Am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2018 Genre: Action/Drama Regie: Nicolai Fuglsig

