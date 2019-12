ProSieben

Handball-Weltmeister Pascal Hens zielt auf seinen zweiten WM-Titel - bei der "Promi-Darts-WM 2020" auf ProSieben

Den nächsten WM-Titel im Visier? Handball-Legende und Weltmeister Pascal Hens ist heiß auf den ganz großen Wurf - bei der "Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar live auf ProSie-ben. "Wenn man die Stimmung im Ally Pally und bei diesen ganzen Darts Events gesehen hat, ist das natürlich immer überragend, wie viele positiv verrückte Zuschauer da sind und wie das alles zelebriert und gefeiert wird. Da hab' ich Bock drauf", sagt Hens. Der 39-jährige Spitzensportler kämpft neben weiteren prominenten Teilnehmern wie Model und Influencerin Sarah Harrison, Moderator Daniel Boschmann und Kommentator Frank Buschmann um den Titel an der Scheibe. Unterstützt werden sie dabei von Profis der inter-nationalen Weltklasse-Darts-Elite wie dem PDC-Weltranglistenersten Michael van Gerwen, Deutschlands bestem Dartspieler Max Hopp und Darts-Legende Phil Taylor. Mit dabei ist auch der frisch gekürte Weltmeister, der drei Tage zuvor in London den Titel erwirft. Welches Promi-Profi-Gespann trifft voll ins Rote und setzt sich gegen die wurfsichere Konkurrenz durch? Christian Düren moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paul-ke. Sein Co-Kommentator ist dieses Jahr Markus Krebs. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany. "Die Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januar 2020 um 20:15 Uhr live auf ProSieben Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

