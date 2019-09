Rallye Türkei Marmaris: Kalle Rovanperä und Jan Kopecky starten im SKODA FABIA R5 evo bei der wohl härtesten Rallye des Jahres

Skoda Auto Deutschland GmbH

- Die Tabellenführer der WRC 2 Pro-Kategorie, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (SKODA FABIA R5 evo), fahren erstmals auf den Schotterpisten in der Region Marmaris - Die letztjährigen WRC 2-Sieger Jan Kopecky und Beifahrer Pavel Dresler möchten beim elften Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2019 erneut ihre Kategorie gewinnen - SKODA Motorsport führt in der Fahrer- und Herstellerwertung der Kategorie WRC 2 Pro

Kalle Rovanperä, Beifahrer Jonne Halttunen (FIN/FIN) und der SKODA FABIA R5 evo kommen als Tabellenführer der WRC 2 Pro-Kategorie zur Rallye Türkei Marmaris (12. bis 15. September), dem elften Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Gemeinsam mit ihren Teamkollegen Jan Kopecky/Pavel Dresler (CZE/CZE), die im vergangenen Jahr bei der wohl härtesten Schotter-Rallye des WM-Kalenders ihre Kategorie gewannen, wollen sie in der Herstellerwertung erneut die maximal möglichen WM-Punkte für SKODA Motorsport einfahren. Seit seiner Homologation für den Motorsport im April 2019 ist der SKODA FABIA R5 evo bei Einsätzen des Werksteams ungeschlagen.

Im vergangenen Jahr stand die Rallye Türkei Marmaris erstmals im Kalender der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Die harten Schotterpisten in der Region rund um den Urlaubsort Marmaris am Mittelmeer stellten sich als Härtetest für Mensch und Technik heraus. "Auf einigen Wertungsprüfungen ging es schlicht darum, durchzukommen und das Auto heil ins Ziel zu bringen. Ich habe gute Erinnerungen an die letztjährige Veranstaltung, mit dem Klassensieg konnte ich hier den Grundstein für meinen späteren Titelgewinn in der WRC 2-Meisterschaft legen", betont Jan Kopecky, der zusammen mit Beifahrer Pavel Dresler jüngst die WRC 2 Pro-Kategorie beim WM-Lauf in Deutschland gewann.

Das SKODA Werksteam Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen führt die Gesamtwertung der WRC 2 Pro-Kategorie nach vier Siegen, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz mit großem Vorsprung an. "Ich habe großen Respekt vor den anspruchsvollen Schotterpisten in der Türkei, die ich allerdings bislang nur von Videoaufnahmen kenne. Es geht vor allem darum, Reifenschäden zu vermeiden. Aber unser neuer SKODA FABIA R5 evo hat bereits auf den Schotterpisten der Rallye Portugal und der Rallye Italien/Sardinien gut funktioniert. Natürlich möchte ich hier gewinnen, aber ich weiß, dass auch Jan sich teuer verkaufen wird", ergänzt Rovanperä. Die Rallye Türkei ist übrigens die 25. Rallye, die Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen zusammen bestreiten.

Die Rallye Türkei startet am Donnerstag (12. September) um 20:08 Uhr mit einer zwei Kilometer langen Show-Wertungsprüfung in den Straßen von Marmaris. Am Freitag (13. September) hält der längste Tag der Rallye sechs Prüfungen über 159,04 Kilometer bereit. Der Samstag (14. September) führt über weitere sechs Wertungsprüfungen und eine Distanz von 110,10 Kilometer. Nach insgesamt 17 Prüfungen über zusammen 310,10 Kilometer wird am Sonntag (15. September) gegen 14:15 Uhr der Sieger auf dem Podium in Marmaris erwartet. Im Feld der 17 R5-Fahrzeuge ist SKODA mit zwölf Nennungen mit Abstand die stärkste Marke.

Wussten Sie schon,

...dass 1972 die erste internationale Rallye in der Türkei stattfand? Start und Ziel waren in Istanbul.

...dass 1999 eine neue Veranstaltung konzipiert wurde, die darauf abzielte, in den Weltmeisterschaftskalender aufgenommen zu werden? Die erste Rallye Türkei fand im Jahr 2000 statt, Dreh- und Angelpunkt war die Stadt Izmir.

...dass die Rallye Türkei im Jahr 2003 erstmals als Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde? Sie fand zu diesem Zeitpunkt in Antalya/Kemer statt, von den 60 Teilnehmern erreichten nur 26 das Ziel.

...dass die Rallye 2010 in der Region um Istanbul ausgetragen wurde und danach aus der Weltmeisterschaft ausschied? 2018 kehrte sie als Ersatz für die Rallye Polen in den WRC-Kalender zurück.

Der Kalender 2019 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2 Pro)

Veranstaltung Datum Rallye Monte Carlo 24.01.-27.01.2019 Rallye Schweden 14.02.-17.02.2019 Rallye Mexiko 07.03.-10.03.2019 Rallye Frankreich 28.03.-31.03.2019 Rallye Argentinien 25.04.-28.04.2019 Rallye Chile 09.05.-12.05.2019 Rallye Portugal 30.05.-02.06.2019 Rallye Italien 13.06.-16.06.2019 Rallye Finnland 01.08.-04.08.2019 Rallye Deutschland 22.08.-25.08.2019 Rallye Türkei 12.09.-15.09.2019 Rallye Großbritannien 03.10.-06.10.2019 Rallye Spanien 24.10.-27.10.2019 Rallye Australien 14.11.-17.11.2019

