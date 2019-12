ProSieben

Back in the game: Kann Vierfachsieger Robin seinen Triumphzug fortsetzen? Neue Folgen von "Schlag den Besten" ab 28. Januar 2020 dienstags auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Bereit für den nächsten Siegeszug? Im Sommer räumte Allrounder Robin (24) viermal hintereinander bei "Schlag den Besten" ab - und gewann 200.000 Euro. Jetzt lässt ProSieben den Taktikfuchs gegen neue Gegner antreten - ab 28. Januar 2020 immer dienstags um 20:15 Uhr. "Neues Jahr, neues Glück? Ich bin heiß auf neue Duelle und freue mich jetzt schon auf echte Gegner", sagt der viermalige Gewinner.

"Schlag den Besten" Die ProSieben-Show punktete mit Marktanteilen von bis zu 12,0 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern*. Bei "Schlag den Besten" treten zwei Allround-Talente in unterschiedlichen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken pro Ausgabe 50.000 Euro. Und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Besten" von Raab TV.

Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.

*Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 3.12.2019 (endgültig gewichtet)

