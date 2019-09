ProSieben

Noch stärker als im Vorjahr: "The Voice of Germany" startet mit herausragenden 22,0 Prozent Marktanteil

It's big, it's red, it's successful und noch stärker als im Vorjahr! "The Voice of Germany" holt zum Auftakt der neunten Staffel fantastische 22,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) auf ProSieben und gewinnt die Prime Time am Donnerstag deutlich. Insgesamt verfolgen 3,21 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) die erste Ausgabe der Blind Auditions. ProSieben ist mit sehr guten 13,4 Prozent Tagesmarktführer (14-49 Jahre) am Donnerstag.

Erfolgreicher Start nach der Sommerpause auch für "red.": Das ProSieben-Magazin überzeugt im Anschluss von "The Voice of Germany" mit 15,4 Prozent Marktanteil der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.

Diese Talente singen in der zweiten Ausgabe von "The Voice of Germany" am Sonntag, 15. September 2019, um 20:15 Uhr, in SAT.1: Noemi Treude (25, Marburg), Tyrone Frank (22, Graben-Neudorf, Baden-Württemberg), Alexander Borges (31, Schöneiche bei Berlin), Jo Marie Dominiak (23, Lünen, NRW), Dario Denegri (23, Turin, ITA), Anika Loffhagen (39, Wendeburg, Niedersachsen ), Christian "Keule" Haas (53, Landau in der Pfalz), Laura Artmann (28, Leinfelden-Echterdingen, Baden-Württemberg), Frederic Dorra (17, Bönningstedt, Schleswig-Holstein), Ina Freund (27, Bad Griesbach, Bayern), Niklas Cremerius (27, Düsseldorf), Niklas Schregel (25, Aldenhoven, NRW).

Folge verpasst? "The Voice of Germany" ist jederzeit auch auf Joyn abrufbar. Die neue Staffel "The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.

Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.

