Bye-zinga! ProSieben feiert die finalen Folgen von "The Big Bang Theory" ab 16. September

Unterföhring (ots)

20. August 2019. Wie geht die Geschichte unserer Lieblings-Nerds zu Ende? Ab dem 16. September 2019 zeigt ProSieben die finalen Folgen von "The Big Bang Theory" am Mad Monday um 20:15 Uhr. Darin rückt für Sheldon (Jim Parsons) und Amy (Mayim Bialik) der Traum vom Nobelpreis in greifbare Nähe - allerdings hat die Sache einen riesigen Haken. Wird sich Sheldons Lebenswunsch trotzdem erfüllen? Leonard (Johnny Galecki) versucht dagegen, ein Kindheitstrauma zu bewältigen und geht auf Konfrontation mit seiner berechnenden Mutter. Gleichzeitig macht seine Frau Penny (Kaley Cuoco) nicht nur karrieretechnisch einen großen Schritt ... Für den letzten großen Knall holt sich die Sitcom noch einmal prominente Unterstützung: "Star Trek"-Ikone William Shatner und "Buffy"-Kultdarstellerin Sarah Michelle Gellar treten unter anderem als Gaststars auf. Während sich die einen verabschieden, geht es für die anderen erst los: In den neuen Folgen der zweiten Staffel "Young Sheldon" (20:45 Uhr) gibt es zum ersten Mal einen Hinweis auf Sheldons beste Freunde von #TBBT.

Der Mad Monday am 16. September 2019 auf ProSieben im Überblick:

20:15 Uhr - Start der neuen Folgen "The Big Bang Theory" (12. Staffel, 12 Episoden) 20:45 Uhr - Start der neuen Folgen "Young Sheldon" (2. Staffel, 10 Episoden)

