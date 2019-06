ProSieben

Die neueste Sommermode: "taff mit Joko & Klaas" am Montag, um 17:00 Uhr, live auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Premiere im "taff"-Studio: Nachdem ProSieben in der neuen Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" über Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf triumphierte, müssen sich die Zwei nun ganz in den Dienst des Senders stellen. Am Montag, 17. Juni, um 17:00 Uhr, wird das Duo für seinen Arbeitgeber deshalb live das Magazin "taff" moderieren.

"taff"-Moderator Thore Schölermann: "Über 24 tolle und erfolgreiche Jahre 'taff' und jetzt überlassen wir unser Quotenflaggschiff am ProSieben-Nachmittag diesen beiden Verrückten aus der Prime Time. Da hätte ProSieben lieber absichtlich verlieren sollen. Dennoch drücken wir den beiden jungen Talenten die Daumen und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Danke für den freien Tag!"

Unter anderem am Montag bei Joko & Klaas in "taff": Die neueste Sommermode im "taff Trend" und der aktuellste Tratsch und Klatsch aus der Welt der Promis.

Die Revanche "Joko & Klaas gegen ProSieben" findet am Tag darauf, Dienstag, 18. Juni, um 20:15 Uhr statt.

Hashtag zur Sendung: #JKtaff

