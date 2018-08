Programmänderung: ProSieben stellt den Samstag mit Actionkino auf Laut!

Unterföhring (ots) - 27.08.2018. ProSieben rockt ab sofort den Samstag mit Hollywoods erster Action-Riege: Am 1. September 2018 gibt es Heavy Metal mit den Transformers ("Transformers 3", 20:15 Uhr). In der Folgewoche dreht dann Marvels Mutantenstadl auf Anschlag ("X-Men: Der letzte Widerstand", 08.09.18, 20:15 Uhr). Und am 15. September donnert Batmans düsterer Bariton bis die Fetzen fliegen ("The Dark Knight", 20:15 Uhr). Für die ursprünglich geplante, glücklose Show "Time Battle - Kämpf um deine Zeit!" heißt es dagegen leider: "Time to Say Goodbye" - sie wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Spielfilm-Programm am Samstag im Einzelnen:

"Transformers 3" am Samstag, 1. September 2018, um 20:15 Uhr

"X-Men: Der letzte Widerstand" am Samstag, 8. September 2018, um 20:15 Uhr

"The Dark Knight" am Samstag, 15. September 2018, um 20:15 Uhr

