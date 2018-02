Im Taxi durch die Nacht: ProSieben startet große Teaser-Kampagne für "Late Night Berlin" auf allen Plattformen

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - "Wat wird'n det nu für 'ne Show?" will ein Berliner Taxifahrer wissen, als er bemerkt, dass sein prominenter Fahrgast Klaas Heufer-Umlauf ist. "Wir haben lange mit ProSieben hin- und hergerätselt und dann haben wir uns letztendlich darauf geeinigt, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Show machen", erklärt der Entertainer vom Taxi-Rücksitz aus seine neue Sendung "Late Night Berlin" (ab 12. März, immer montags, um 23:00 Uhr, ProSieben). "Uff die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht, wa?", resümiert der Fahrer.

Für die große Teaser-Kampagne zur neuen Show "Late Night Berlin" gibt Schauspieler Axel Prahl den Berliner Taxifahrer, der seinem Fahrgast Klaas Heufer-Umlauf erste Infos zu seiner Sendung entlockt. ProSieben zeigt den amüsanten Schlagabtausch zwischen Klaas Heufer-Umlauf und der Berliner Schnauze in zahlreichen Clips als Mini-Serie seit Freitagabend auf allen Plattformen: im TV, Online und auf den Social-Media-Kanälen. Konzipiert und realisiert wurde die Kampagne von der Produktionsfirma von "Late Night Berlin", der Florida TV GmbH, in Zusammenarbeit mit der ProSiebenSat.1 Inhouse-Agentur Creative Solutions.

Alexander Wagner, Vice President Marketing ProSieben: "Zum ersten Mal gestaltet ProSieben eine Teaser-Kampagne quasi in Form einer mehrteiligen Mini-Serie. Dem Dialog zwischen Klaas Heufer-Umlauf und dem großartigen Axel Prahl als Taxifahrer könnte man stundenlang zuhören - deshalb zeigen wir die kleine Serie in mehreren Motiven im TV und Online. In den kommenden Wochen werden Funk, Print, Plakat und Digital Out of Home die Kampagne zu 'Late Night Berlin' ergänzen."

"Late Night Berlin" - ab 12. März 2018, immer montags, um 23:00 Uhr, auf ProSieben

