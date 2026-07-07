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Über 24.000 Euro pro Quadratmeter auf Sylt, 12.000 Euro am Tegernsee: Deutschlands teuerste Ferienorte

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Nürnberg (ots)

Ein immowelt Ranking der Angebotspreise von Häusern in 68 deutschen Ferienorten zeigt:

Mondänes Sylt: Kampen auf Sylt ist mit 24.327 Euro pro Quadratmeter der teuerste Ferienort

In den Bergen führt der Tegernsee: Rottach-Egern liegt bei 12.684 Euro pro Quadratmeter und damit klar hinter Sylt

Nach oben ist der Markt offen: Einzelne Häuser werden aktuell für fast 10 Millionen Euro angeboten, etwa in Keitum auf Sylt und am Tegernsee

Ein Ferienhaus an der Nordsee oder lieber ein Domizil mit Bergblick? Beim Kauf einer Ferienimmobilie in Deutschland entscheidet vor allem die Lage über den Preis. Am teuersten ist es am Meer. Die Nordseeinseln und allen voran Sylt führen das Ranking der teuersten Ferienorte an. In den Bergen ist es zwar auch teuer, doch an die Spitzenwerte von Sylt kommt keine Alpengemeinde heran. Das zeigt ein aktuelles immowelt Ranking der durchschnittlichen Angebotspreise von Häusern in 68 deutschen Ferienorten.

"Sylt ist bei Ferienimmobilien eine eigene Liga - hier werden die höchsten Preise in Deutschland aufgerufen", sagt immowelt CEO Theo Mseka. "Die teuersten Ferienorte liegen klar an der Nordsee. In den Alpen sind vor allem die Gemeinden am Tegernsee gefragt, an die Preise auf Sylt reichen sie aber nicht heran. Nach oben ist der Markt dabei offen. Für die exklusivsten Objekte werden Preise nahe der Zehn-Millionen-Marke aufgerufen."

Am Meer: Sylt führt das Ranking an

An der deutschen Küste konzentrieren sich die höchsten Hauspreise auf den Nordseeinseln. Spitzenreiter ist Kampen auf Sylt mit durchschnittlich 24.327 Euro pro Quadratmeter für ein Haus. Es folgen die ebenfalls auf Sylt gelegenen Gemeinden Wenningstedt-Braderup (14.941 Euro) und Sylt (12.225 Euro). Die höchsten Preise am Meer außerhalb Sylts zahlen Käufer auf Norderney (11.594 Euro). Der teuerste Ostsee-Ort Travemünde kommt auf 5.504 Euro und damit nicht in die Top 10.

Die teuersten deutschen Ferienorte am Meer für den Hauskauf:

Platz 1: Kampen (Sylt) - 24.327 EUR/m²

Platz 2: Wenningstedt-Braderup (Sylt) - 14.941 EUR/m²

Platz 3: Sylt (Sylt) - 12.225 EUR/m²

Platz 4: List auf Sylt - 11.668 EUR/m²

Platz 5: Norderney - 11.594 EUR/m²

Platz 6: Hörnum (Sylt) - 8.114 EUR/m²

Platz 7: Nebel (Amrum) - 7.137 EUR/m²

Platz 8: Wittdün auf Amrum - 6.415 EUR/m²

Platz 9: Borkum - 6.010 EUR/m²

Platz 10: Wyk auf Föhr - 5.565 EUR/m²

In den Bergen: Der Tegernsee an der Spitze

In den Alpen werden die höchsten Hauspreise rund um den Tegernsee abgerufen. Am teuersten ist Rottach-Egern mit 12.684 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von den Gemeinden Tegernsee (12.530 Euro) und Kreuth (10.683 Euro). Seelage, Alpenpanorama und die Nähe zu München treiben die Preise. Klassische Bergorte wie Garmisch-Partenkirchen (7.416 Euro) folgen erst dahinter. An die Spitzenwerte von Sylt kommt aber keine Alpengemeinde heran.

Die teuersten deutschen Ferienorte in den Bergen für den Hauskauf:

Platz 1: Rottach-Egern - 12.684 EUR/m²

Platz 2: Tegernsee - 12.530 EUR/m²

Platz 3: Kreuth - 10.683 EUR/m²

Platz 4: Bad Wiessee - 10.326 EUR/m²

Platz 5: Gmund am Tegernsee - 7.876 EUR/m²

Platz 6: Garmisch-Partenkirchen - 7.416 EUR/m²

Platz 7: Breitbrunn am Chiemsee - 6.974 EUR/m²

Platz 8: Gstadt am Chiemsee - 6.631 EUR/m²

Platz 9: Chiemsee - 6.631 EUR/m²

Platz 10: Prien am Chiemsee - 6.197 EUR/m²

Besondere Objekte: eine kuratierte Auswahl exklusiver Angebote

Bei den genannten Werten handelt es sich lediglich um Durchschnittspreise. Bei besonders exklusiven Immobilien sind deutlich höhere Preise möglich. Das zeigt die folgende Auswahl an luxuriösen Häusern und Wohnungen, die aktuell auf immowelt.de in deutschen Ferienorten inseriert sind.

Häuser am Meer

Keitum (Sylt): Historisches Anwesen von 1776, originalgetreu saniert in Neubauqualität, 5 Zimmer, 254,5 m² Wohnfläche, 2.000 m² Grundstück. 9,95 Millionen Euro . Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: Mogck+Partner)

. Exposé · (Bildquelle: Mogck+Partner) Kampen (Sylt): Friesisches Kapitänshaus von 1929 mit eigenem Gästehaus, 5 Zimmer, 240 m² Wohnfläche, 2.099 m² Grundstück. 9,25 Millionen Euro . Exposé

. Exposé Keitum (Sylt): Reetgedecktes Anwesen im historischen Ortskern, vollständig neu aufgebaut mit luxuriöser Ausstattung, 4 Zimmer, 310 m² Wohnfläche, 1.547 m² Grundstück. 8,95 Millionen Euro. Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: PAULSEN + PAULSEN IMMOBILIEN SYLT)

Wohnungen am Meer

Westerland (Sylt): Penthouse mit direktem Meerblick in restaurierter historischer Bäderstilvilla, 4 Zimmer, 169 m². Rund 3,25 Millionen Euro . Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: PAULSEN + PAULSEN IMMOBILIEN SYLT)

. Exposé · (Bildquelle: PAULSEN + PAULSEN IMMOBILIEN SYLT) Westerland (Sylt): Penthouse mit Tiefgaragenstellplatz und privatem Wellnessbereich in zentraler Lage, 3 Zimmer, 146 m². Rund 2,75 Millionen Euro . Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: PAULSEN + PAULSEN IMMOBILIEN SYLT)

. Exposé · (Bildquelle: PAULSEN + PAULSEN IMMOBILIEN SYLT) List auf Sylt: Neubau-Penthouse mit Blick auf den Lister Hafen und das Wattenmeer, 5 Zimmer, 156,7 m². 2,71 Millionen Euro. Exposé

Häuser in den Bergen

Tegernsee: Denkmalgeschütztes Bauernhaus in beeindruckender Premiumlage mit See- und Bergblick, 11 Zimmer, 282 m² Wohnfläche, 3.100 m² Grundstück. 9,6 Millionen Euro . Exposé

. Exposé Rottach-Egern: Landhausvilla mit Indoor-Pool und Bergblick im Ortskern, 9 Zimmer, 429 m² Wohnfläche, 1.992 m² Grundstück. 5,5 Millionen Euro . Exposé

. Exposé Tegernsee: Charmantes Einfamilienhaus mit atemberaubendem Rundum-Bergblick, 8 Zimmer, 279 m² Wohnfläche, 1.542 m² Grundstück. 4,95 Millionen Euro. Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: Bayern | Sotheby's International Realty)

Wohnungen in den Bergen

Rottach-Egern: Wohnung mit direktem Seeblick und Zugang zur Badebucht, 5 Zimmer, 236 m². Rund 6 Millionen Euro . Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: Bayern | Sotheby's International Realty)

. Exposé · (Bildquelle: Bayern | Sotheby's International Realty) Bad Wiessee: Penthouse mit Galerie und großzügigen Raumhöhen in Seenähe, 4 Zimmer, 372,5 m². 4,98 Millionen Euro . Exposé · Fotos herunterladen (Bildquelle: Bayern | Sotheby's International Realty)

. Exposé · (Bildquelle: Bayern | Sotheby's International Realty) Tegernsee: Maisonette-Wohnung mit Panorama-Seeblick über See und Bergwelt, 3 Zimmer, 159 m². 2,92 Millionen Euro. Exposé

Die Inserate wurden zum 7. Juli 2026 verlinkt und können jederzeit von den Anbietern entfernt werden. Die in der Pressemitteilung verlinkten Fotos dürfen unter Nennung der Bildquelle für die Berichterstattung genutzt werden. Für die Nutzung der in den Inseraten verwendeten Bilder ist die ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Anbieters erforderlich.

Bezahlbare Alternativen am Meer und in den Bergen

Wer abseits der Hotspots sucht, findet deutlich günstigere Lagen. In den Bergen sind Häuser in Isny im Allgäu mit 3.555 Euro pro Quadratmeter sowie Bad Hindelang mit 4.124 Euro am preiswertesten. An der Küste geht es noch günstiger. An der Wurster Nordseeküste (1.440 Euro) und in Esens (1.691 Euro) liegen die Quadratmeterpreise für Häuser im Schnitt unter 2.000 Euro.

Eine ausführliche Tabelle mit den Angebotspreisen von Häusern und Wohnungen in allen 68 untersuchten Ferienorten steht hier zum Download bereit.

Berechnungsgrundlage:

Datenbasis für die Berechnung der Kaufpreise waren auf immowelt.de inserierte Angebote in 68 ausgewählten deutschen Ferienorten. Die mittels hedonischer Verfahren errechneten Werte geben die durchschnittlichen Quadratmeterpreise von Häusern (Einfamilienhäuser, 600 Quadratmeter Grundstücksfläche, 5 Zimmer, Baujahr zwischen 1945 und 1970) sowie von Wohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) zum 01.06.2026 wieder. Es handelt sich um Angebots-, keine Abschlusspreise.

Über immowelt:

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