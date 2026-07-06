LEONINE Studios

DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING

Neue Featurette ab sofort verfügbar

Ab 19. November 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino

München (ots)

Die neue Featurette zu DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING beleuchtet eine der prägendsten Figuren der Saga: Haymitch Abernathy. Lange bevor er zum gerissenen Mentor von Katniss Everdeen wurde, musste er selbst als Tribut des zweiten Jubel-Jubiläums in den 50. Hungerspielen ums Überleben kämpfen.

Die Featurette gewährt neue Einblicke in Haymitchs bewegende Geschichte und zeichnet seinen Weg vom unbeschwerten jungen Mann zum Überlebenden einer der erbarmungslosesten Ausgaben der Hungerspiele. Sie schlägt die Brücke zu dem Mann, der Haymitch später werden wird: geprägt von den Ereignissen in der Arena und bereit, sich dem Kapitol entgegenzustellen. Haymitchs Geschichte ist der Beginn eines Vermächtnisses, das Panem für immer verändern soll. Ab 19. November 2026 im Verleih von LEONINE Studios im Kino.

DIE TRIBUTE VON PANEM - SUNRISE ON THE REAPING erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy, der 24 Jahre vor den Ereignissen von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" auserwählt wird, um an den 50. Hungerspielen, dem zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum teilzunehmen. In einem von Misstrauen und politischer Spannung zerrissenen Panem wird ein noch erbarmungsloseres Jubiläums-Spiel alles für immer verändern.

Im Prequel zur legendären "Die Tribute von Panem"-Saga steht ein sensationeller Cast im Rampenlicht der Arena: angeführt von Joseph Zada ("Solange wir lügen") und Ralph Fiennes ("Konklave") als Präsident Snow sowie mit Jesse Plemons ("Civil War"), Glenn Close ("Knives Out 3: Wake Up Dead Man"), Kieran Culkin ("Succession"), Elle Fanning ("Like A Complete Unknown"), Mckenna Grace ("All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You") und Maya Hawke ("Stranger Things"). Basierend auf Suzanne Collins aktuellem Bestseller "Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an", der sich nach dem Erscheinen im März 2025 allein in der ersten Woche bereits 5 Millionen Mal verkaufte, entzündet Regisseur Francis Lawrence erneut die Flamme des Widerstandes für Panem.

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