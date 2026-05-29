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Testsieger immowelt.de: Von Deutschlands Verbrauchern zum 5. Mal in Folge zum besten Immobilienportal gewählt

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Nürnberg (ots)

Seriensieger: Online-Nutzer wählen immowelt.de im großen Verbraucherpanel zum fünften Mal in Folge auf Platz 1

immowelt ist Gesamtsieger im Bereich Immobilienportale bei der Wahl zu Deutschlands Beste Online-Portale 2026

Höchste Kundenzufriedenheit mit 81,5 von 100 Punkten: immowelt punktet bei Angebot, Service, Webauftritt und App

immowelt bleibt das beliebteste Immobilienportal Deutschlands. Zum fünften Mal in Folge wurde die Plattform von Deutschlands Verbrauchern zum Testsieger gekürt. In einer umfassenden und bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung des Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) unter über 45.000 Teilnehmern schnitt immowelt.de am besten ab. Mit 81,5 von 100 möglichen Punkten erreichte immowelt.de den ersten Platz von insgesamt 12 Immobilienportalen. Die Auszeichnung wird vom DISQ jährlich im Auftrag des Fernsehsenders ntv verliehen.

"Der erneute Testsieg und das Vertrauen von über 45.000 befragten Verbrauchern machen uns stolz und bestätigen unseren Weg", sagt Theo Mseka, Geschäftsführer von immowelt. "Fünf Siege in Folge sind keine Selbstverständlichkeit. Sie zeigen, dass wir mit unserem Fokus auf eine intuitive Nutzbarkeit, erstklassigen Service und ein starkes, vielfältiges Immobilienangebot kontinuierlich die Bedürfnisse der Menschen treffen. Diese Auszeichnung ist für uns Ansporn, die Immobiliensuche und -vermarktung auch in Zukunft noch einfacher und effizienter zu gestalten."

Bestes von 12 Immobilienportalen, Vorjahresergebnis verbessert

Die Erhebung der Kundenmeinungen für die Studie "Deutschlands Beste Online-Portale 2026" fand im Zeitraum von November 2025 bis Januar 2026 statt. Über 45.000 volljährige Teilnehmer waren aufgefordert, die besten Plattformen zu wählen, sofern sie in den vorangegangenen 12 Monaten Kontakt mit den Angeboten der Online-Portale hatten. Als beste Plattform für die Immobiliensuche punktete immowelt bei den Nutzern vor allem durch das starke Angebot, den exzellenten Service und die hohe Benutzerfreundlichkeit von Website und App. Das Gesamtergebnis setzt sich gewichtet aus den einzelnen Teilbereichen zusammen: Das Kernsegment Angebot und Leistung floss zu 40 Prozent in die Wertung ein, während der Kundenservice und der Internetauftritt jeweils 25 Prozent ausmachten. Die Bereitschaft zur Weiterempfehlung bei den Verbrauchern rundet das Ergebnis mit 10 Prozent Gewichtung ab.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 81,5 schnitt immowelt in der Kategorie Immobilienportale am besten ab und konnte sein Ergebnis aus dem Vorjahr von 80,0 Punkten noch verbessern.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen und der Methodik der Studie sind unter disq.de abrufbar.

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