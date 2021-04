Pixum

Kölsche Summe für Corona-Helfer: Pixum spendet im Namen seiner Kunden 9.999 Euro an die Kliniken Köln

Mit einem außergewöhnlichen Spendenbetrag möchte der Online-Fotoservice Pixum im Namen seiner Kunden dort helfen, wo Menschen jeden Tag einen besonderen Einsatz gegen die Folgen der Corona-Pandemie leisten. Im Rahmen der Aktion "Pixum.Kunden.Spenden." überreichte Holger Plorin, Mitglied der Geschäftsleitung von Pixum, nun einen Scheck über 9.999 Euro an Holger Baumann, Geschäftsführer der Kliniken Köln. Jeweils 3.333 Euro kommen somit den drei Krankenhäusern der Kliniken Köln in Holweide, Merheim und dem Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße zugute.

Die aktuelle Krise verlangt jedem einzelnen viel ab. Besonders betroffen sind medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser, wo Mitarbeitende im Wettlauf gegen die Pandemie rund um die Uhr ihr Bestes geben. Dieses Engagement möchte der Online-Fotoservice Pixum im Namen seiner Kunden mit einem besonderen Dank würdigen und spendet dazu die kölsche Summe von 9.999 EUR an die drei Kölner Kliniken.

"Wir danken Pixum sehr herzlich für diese großzügige Spende. Damit können wir in unseren drei Häusern die Aufenthaltsqualität für Patientinnen und Patienten weiter verbessern. Beispielsweise möchten wir die Wartezonen verschönern oder auch einzelne Zimmer patientengerechter ausstatten", erläutert Holger Baumann, Geschäftsführer der Kliniken der Stadt Köln.

Die Spende erfolgt im Rahmen der Aktion "Pixum.Kunden.Spenden.", bei der insgesamt 500.000 Euro vergeben werden. Die beträchtliche Gesamtsumme wurde im vergangenen Jahr im Zuge der Mehrwertsteuer-Senkung aus vielen Kleinstbeträgen gesammelt, welche von den Pixum Kunden freiwillig beigetragen wurden. Bei jeder Bestellung konnten Kunden entscheiden, ob sie mit dem entsprechenden Betrag die Spende unterstützen, oder ihn für sich selbst behalten wollen. Eine überwältigende Mehrheit der Kunden entschied sich für die Spende. Das Geld wird nun in großen Beträgen für gemeinnützige Projekte gespendet, um den Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken.

Holger Plorin, Marketingleiter und Mitglied der Geschäftsführung von Pixum: "Die große Mehrheit unserer Kundinnen und Kunden hat sich im letzten Jahr dazu entschieden, ihre Mehrwertsteuer-Ersparnis für die Pixum Spendenaktion zur Verfügung zu stellen. Daher freuen wir uns sehr, diese Spende in Höhe von 9.999 Euro im Namen unserer Kunden an die Kliniken Köln vergeben zu können. Herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben und vor allem auch an alle Mitarbeitenden der Kliniken Köln für ihren täglichen Einsatz."

Über die Kliniken der Stadt Köln

Die Kliniken der Stadt Köln sind mit 26 Kliniken in den drei Krankenhäusern Holweide, Merheim und Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Köln. Die Kliniken Köln spielen aktuell eine besondere Rolle in der medizinischen Versorgung von Covid-19-Patienten für Köln und die Region: Mit der Lungenklinik im Krankenhaus Merheim, die zu den größten in Deutschland zählt, und der Infektionsstation im Krankenhaus Holweide - als eine von nur zwei dieser Art in Köln - verfügen sie über eine besondere Expertise. Darüber hinaus versorgen die städtischen Kliniken Patientinnen und Patienten in allen Notfallsituationen wie Unfall, Schlaganfall oder Herzinfarkt und behandeln zahlreiche weitere Krankheitsbilder.

kliniken-koeln.de

