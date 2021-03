Pixum

Studie belegt: Pixum ist Deutschlands beliebtester Online-Fotoservice

Wo stimmen Preis, Produkt und Service? Wer hat das beste Gesamtangebot und die höchste Gesamtzufriedenheit? Diese Fragen beantwortet eine aktuelle deutschlandweite Kundenumfrage von BILD und ServiceValue. Die Nr. 1 unter den 15 getesteten Fotodiensten ist dabei der Online-Fotoservice Pixum. Das Unternehmen aus Köln wird im Rahmen der Studie mit dem Prädikat "HÖCHSTE Gesamtzufriedenheit" ausgezeichnet.

Besonders in der aktuellen Krise entdecken viele Deutsche den emotionalen Wert von Fotos für sich neu. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Online-Fotoservices Pixum haben persönliche Fotos seit Beginn der Pandemie für jeden Dritten in Deutschland (31 %) nochmals an Bedeutung gewonnen (https://www.pixum.de/meinungsforschung). Da ist es umso wichtiger seine kostbaren Erinnerungen in zuverlässige und kompetente Hände zu geben.

Dass Pixum diese Anforderungen für seine Kundinnen und Kunden rundum erfüllt, bescheinigt die aktuelle Verbraucher-Umfrage im Auftrag von BILD.

Bei der deutschlandweiten Studie wurden über 470.000 Verbraucher im Rahmen einer Online-Befragung nach ihren Lieblingsanbietern gefragt. Im Segment Fotodienstleister konnte sich Pixum gegen 14 weitere Anbieter durchsetzen und erzielt mit der Note 2,39 die "HÖCHSTE Gesamtzufriedenheit". Insgesamt wurden 1.902 Hersteller, Händler und Dienstleister aus 163 Branchen verglichen.

Dieses positive Ergebnis spiegelt auch eine aktuelle Umfrage der Zeitschrift CHIP wider. Das Magazin listet Pixum unter den "Leading Shops 2021" in der Fotobranche. Laut CHIP-Studie überzeugt der Online-Fotoservice aus Köln in Punkto Benutzerfreundlichkeit, Produktpräsentation, Konditionen und Sicherheit. Das CHIP Magazin bescheinigt: "Hier können Sie einfach, komfortabel und vor allem sicher online einkaufen."

Holger Plorin, Head of Marketing bei Pixum: "Wir sind sehr stolz auf die gewonnenen Auszeichnungen. Unser großer Dank gilt vor allem unseren Kunden, die dieses Ergebnis überhaupt erst möglich gemacht haben. Es ist toll zu sehen, dass sich unser täglicher Einsatz in so vielen positiven Erfahrungen unserer Kunden widerspiegelt."

Mehr Informationen zu den Testsiegen und Auszeichnungen von Pixum gibt es unter: https://www.pixum.de/testsiege

