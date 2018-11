Echte Herzensmomente: Neue Pixum Kampagne zu Weihnachten lässt buchstäblich Wünsche wahr werden

1 weiterer Medieninhalt

Köln (ots) - Wer wird nicht gerne überrascht oder bereitet geliebten Menschen eine besondere Freude? Vielleicht ist es auch einfach Zeit, jemandem Danke zu sagen? Das dachte sich auch Anne, als sie ihren Vater Klaus mithilfe von Pixum zu dessen 70. Geburtstag mit einer persönlichen Fotoausstellung seiner eigenen Bilder überraschte. Die rührende Aktion bildet den Auftakt zur Kampagne "Herzensmomente" von Pixum. Der Online-Fotoservice unterstützt mit seinen hochwertigen Produkten all jene, die ihre Liebsten überraschen oder ihnen einfach danke sagen möchten.

Sei es ein außergewöhnlicher Heiratsantrag, eine besondere Botschaft in Bildern oder ein Danke an jemanden Geliebtes: Pixum ruft dazu auf, Ideen für außergewöhnliche Überraschungen auf https://www.pixum.de/herzensmomente einzureichen. Aus allen Geschichten wählt Pixum die Schönsten aus und unterstützt diese mit Pixum Fotoprodukten in Premiumqualität. Ein erster großartiger "Herzensmoment" ging bereits in Erfüllung, als Anne ihren Vater Klaus zu seinem 70. Geburtstag überraschte.

Eine wahre Geschichte: Klaus unvergessliche Überraschung

Klaus, ein ehemaliger Notfallsanitäter, hat fast sein gesamtes Leben im selben Krankenhaus gearbeitet und in dieser Zeit einiges erlebt. Sein treuer Hund Whatson begleitet den passionierten Hobbyfotografen auf seinen Streifzügen durch malerische Landschaften. Das Ergebnis: Unzählige großartige Fotografien, die jedoch niemand zu Gesicht bekommt. Klaus größter Wunsch wäre es daher, der Welt seine Fotos zeigen zu können.

Kurzerhand beschließt seine Tochter Anne diesen langersehnten Traum wahr werden zu lassen und überrascht ihn mit einer persönlichen Fotoausstellung an einem ganz besonderen Ort. Wie Klaus auf diese besondere Überraschung reagiert und wie es zu dieser ungewöhnlichen Aktion kam, verrät Pixum im Video auf https://www.pixum.de/herzensmomente.

Die Geschichte von Anne und ihrem Vater Klaus ist einer der ersten zahlreichen "Herzensmomente", die Pixum ab sofort wahr werden lässt - und das passenderweise beginnend mit der diesjährigen Weihnachtszeit.

Pressekontakt:

Ingo Kreutz und Nils Daniel

E-Mail: presse@pixum.com

Telefon: +49 (0) 2236 886 317

www.pixum.de/presse

Original-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell