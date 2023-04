NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions auf der LogiMAT 2023: Indoor-Tracking-Lösung "loopa" automatisiert die Intra-Logistik

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

Ob Bluetooth-gestütztes Indoor-Tracking von Material oder effizientes Verpacken und Verschicken von Artikeln: Die NTT DATA Business Solutions AG zeigt auf der LogiMAT in Stuttgart vom 25.-27. April 2023, wie sich die Digitalisierung der Logistik mit dem Tracking-Modul "loopa" effizient realisieren lässt. In Halle 8, Stand 8B60 präsentiert das weltweit führende SAP©-Beratungshaus Hightech-Lösungen für eine nachhaltige Logistik, bei der Software, Hardware und Consulting miteinander verknüpft und innovative Szenarien End-to-End automatisiert werden.

Das zusammen mit dem Anlagenbauer Scheidt & Bachmann entwickelte Indoor-Logistik-Modul loopa ist eines der Messehighlights von NTT DATA Business Solutions. Die Hightech-Lösung ermöglicht es, die Position von Artikeln, Behältern oder Ladungsträgern in einer Werkshalle in Echtzeit nachzuverfolgen. Die Positionsinformationen für loopa kommen von Bluetooth-Beacons, Statusänderungen werden automatisch im SAP-System verbucht. Im jüngsten Release wurde das Gehäuse um eine Leucht-LED erweitert, damit beispielsweise Behälter durch Blinken auch optisch schneller im Lager gefunden werden können.

Durch die enge Integration von loopa in SAP ERP oder SAP S/4HANA können Unternehmen Logistikabläufe vollständig automatisieren. Standardisierte Module etwa für einen Kanban-Ablauf erleichtern die Implementierung. In der Produktion oder in anderen Bereichen kann mit loopa ein digitaler Zwilling erstellt werden, der das Tracking und eine automatisierte Verbuchung im SAP-System ermöglicht. "Neben der Automatisierung und einer erheblichen Zeitersparnis unterstützt loopa Mitarbeitende auch in allen Fragen rund um das Lager und die Logistik," erklärt Oliver Schöps, Head of Solution Sales - Customer Engagement bei NTT DATA Business Solutions. "Gut ausgebildete Fachkräfte werden in der Logistik-Branche dringend gesucht. Dank loopa können Unternehmen neue Mitarbeitende ohne jahrelange Erfahrung schnell anlernen. Wir minimieren Fehler beim manuellen Scan oder der manuellen Eingabe, automatisieren Nachbestellungen für die Produktion und ermöglichen eine genauere Planung."

Neben loopa präsentiert NTT DATA Business Solutions am Messestand einen End-to-End-Prozess vom Lager bis zum Versand. In einem ganzheitlich vernetzten Showcase zu den Lösungen SAP Extended Warehouse Management und SAP Transportation Management in Kombination mit den hauseigenen SAP-Add-ons it.x-press (Versandlösung), it.x-packIT (Packtischlösung) sowie it.x-atlas (Außenhandelslösung) können sich Interessierte über Supply Chain Execution informieren. Die auf der Messe dargestellten Showcases basieren auf Szenarien, die bei Kunden des international agierenden SAP-Beratungshauses im Einsatz sind. Ein Beispiel hierfür ist der mit loopa vollständig automatisierte Kanban-Prozess, den der Anlagenbauer Scheidt & Bachmann in der Produktion nutzt. Das Systemhaus Scheidt & Bachmann IoT Solutions und die NTT DATA Business Solutions AG haben die Standardlösung loopa im Rahmen eines Joint Ventures zusammen entwickelt und gemeinsam zur Marktreife gebracht.

Als größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa ist die LogiMAT ein Treffpunkt für internationale Aussteller, Entscheider aus Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die führende internationale Fachmesse findet in diesem Jahr unter dem Motto "HANDS-ON INNOVATIONS" in Stuttgart statt. Interessierte LogiMAT-Besucherinnen und -Besucher können hier bereits im Vorfeld einen Gesprächstermin mit Oliver Schöps vor Ort vereinbaren und sich ein Gratisticket für die LogiMAT sichern.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

# # #

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

Original-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuell