Rockwell Automation präsentiert hochmoderne Prozesssteuerungstechnologie auf der Hannover Messe 2025

Düsseldorf, Deutschland, 26. März 2025 (ots/PRNewswire)

Vorstellung des neuen Prozessmoduls von GEA zeigt, wie die enge Zusammenarbeit von vier führenden Unternehmen in eine klassenführende Plug-and-Produce-Technologie mündet

März 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass es auf der diesjährigen Hannover Messe unter anderem eine neue Trenntechnik von GEA am Stand von Rittal und Eplan − E06 in Halle 11 − vorführen wird.

Das neue Modul wurde für Craft-Bier-Brauerein und Apfelweinhersteller entwickelt und verwendet GEA X Control, ein standardisiertes Steuerungssystem der nächsten Generation für Zentrifugen, das von GEA mit Hilfe von Spezialisten von Rockwell Automation aus Deutschland, Indien und den USA entwickelt wurde. Die Lösung umfasst die Software FactoryTalk® Optix™ von Rockwell, eine neue cloudbasierte Design-Suite, die nicht nur die HMI und die Datenvisualisierung verbessert, sondern auch Fähigkeiten im Bereich Industrial Internet of Things (IIoT), Edge Computing und Datenmanagement vorantreibt.

Die Softwarelösungen von Eplan wurden eingesetzt, um das Steuerungssystem des Separators als digitalen Zwilling zu erstellen, der mit der Steuerung und der Designsoftware Studio 5000® von Rockwell Automation verbunden ist. Mit dem auf erweiterter Realität basierenden eViewAR von Eplan können Projekte im Betrieb direkt am Schaltschrank angezeigt werden, auch bei geschlossener Tür, um die Sichtbarkeit und Interaktion von Technik und Service zu ermöglichen. Rittal lieferte für das Projekt auch Schaltschranklösungen, die nahtlos in den digitalen Zwilling eingebunden sind.

„Wir freuen uns, mit GEA einen starken und praxisnahen OEM-Partner mit hervorragender Anwendungskompetenz an unserer Seite zu haben", sagt Vincenzo Monaco, Vertriebsleiter Deutschland, Rockwell Automation. „Unser gemeinsames Ziel ist es, die Automatisierung unabhängig von der Anlagengröße voranzutreiben und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen."

„Dieses Projekt zeigt, dass eine digitale Transformation viele zusätzliche Vorteile mit sich bringt", erklärt Sean Mulherrin, Produktmanager bei Eplan. „Sie können nicht nur schneller auf die digitalisierten Daten zugreifen, sondern diese Daten auch in nachgelagerte Anwendungen einspeisen und nutzen, zum Beispiel für die Verdrahtung und den Bau des Schaltschranks, die Visualisierung der Prozesse oder die Programmierung der Maschine."

„Die Plug-and-Play-Konnektivität und der modulare Packaging-Ansatz der Rockwell-Lösungen machen unser Leben als Ingenieure so viel einfacher ", ergänzt Patrick Eickhoff, Leiter der Softwareentwicklung bei GEA. „Wir sind nicht nur schneller auf dem Markt , sondern unsere Plug-and-Produce-Technologien ermöglichen unseren Kunden eine schnellere Wertschöpfung . Die intelligente Technologie bietet zudem die Möglichkeit, KI einzusetzen, um unsere Ingenieure und Kunden viel schneller auf den neuesten Stand der Technik zu bringen."

Besucher, die an der Prozessvorführung interessiert sind und die weitreichenden Vorteile der Technologien von Rockwell Automation und seines umfangreichen Ökosystems PartnerNetwork™ kennenlernen möchten, können hier eine kostenlose Eintrittskarte für die Hannover Messe erhalten.

GEA, Eplan und Rittal sind Mitglieder des Ökosystems PartnerNetwork™ von Rockwell Automation: GEA als Gold-Level-OEM und Eplan und Rittal als Technologiepartner. Rittal hat kürzlich seine Partnerschaft mit Rockwell über das Global Premium-Element des Technologiepartnerprogramms auf Nord- und Lateinamerika ausgeweitet.

