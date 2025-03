Rockwell Automation

Rockwell Automation und Partner Ecosystem präsentieren auf der Hannover Messe die Zukunft der industriellen Fertigung

Hannover, Deutschland, 17. März 2025 (ots/PRNewswire)

Neun Stände in fünf Hallen - darunter zwei, die innovativen intelligenten Fertigungstechnologien gewidmet sind - werden praktische Lösungen für die größten Herausforderungen der Fertigung aufzeigen

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation ist vom 31. März bis zum 4. April in fünf verschiedenen Hallen und an neun verschiedenen Standorten auf der Hannover Messe vertreten.

Am OTTO® by Rockwell Automation Stand (Halle 7, D28) werden fortschrittliche autonome mobile Roboter (AMR) präsentiert, die die nächste Stufe der industriellen Automatisierung und Transformation unterstützen. CUBIC (Halle 11, B28), ein Unternehmen von Rockwell Automation, basiert auf der einzigartigen Idee eines modularen Gehäusesystems für den Bau von elektrischen Schalttafeln.

OTTO stellt den OTTO 100 AMR vor, der die nötige Agilität und Flexibilität bietet, um anspruchsvolle Anforderungen der intelligenten Fertigung in der Praxis zu erfüllen. Bezogen auf AMRs wird Ulrich Arlt, Business Manager bei OTTO, am 31. März um 14:45 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Produktivitätssteigerung in der Fertigung mit autonomen mobilen Robotern" halten.

CUBIC stellt das modulare CUBIC-System vor, das maximale Vielseitigkeit, freie Wahl der Komponenten und eine einfache Montage bietet, zusammen mit der leistungsstarken Galaxy-Software für die Konfiguration und Designprozesse. Ergänzend dazu wird das neue Allen-Bradley® EtherNet/IP™ In-Cabinet vorgestellt, eine Technologie, die Komponenten mit Strom versorgt und aufzeigt, wie die Installationszeit, die Verdrahtung und die Hardwarekosten für Schalttafelbauer reduziert werden können. Der CUBIC-Stand bietet zudem eine interaktive Übersicht, die das gesamte Portfolio und die Fähigkeiten von Rockwell Automation hervorhebt und den umfassenden Wert für die Wertschöpfungskette in der Fertigung demonstriert.

Neben diesen beiden speziellen Ständen wird Rockwell auch mit folgenden Unternehmen vertreten sein:

„Unsere Technologie und unsere Partnerschaften verkörpern die gemeinsame Vision, die besten Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, um die digitale Transformation in der Industrie voranzutreiben und intelligente Fabriken zu ermöglichen", sagt Christian Reuter, Regional Vice President für Marktzugang, EMEA, bei Rockwell Automation. „Wir verfügen über ein erstklassiges Angebot, um die größten Herausforderungen in der Fertigung zu lösen: die Optimierung der Produktion, den Aufbau von Resilienz, die Befähigung von Mitarbeitern und die Förderung der Nachhaltigkeit."

Besucher, die sich über die vielfältigen Vorteile der Technologien von Rockwell Automation und des umfangreichen PartnerNetwork™-Ökosystems informieren möchten, können sich hier ein kostenloses Ticket für die Hannover Messe sichern.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und digitalen Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, USA, und beschäftigt rund 27.000 Problemlöser, die sich für Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen (Stand: Ende 2024). Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.

Original-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell