Hasso-Plattner-Institut begrüßt erstmals wieder Studieninteressierte am Campus

Potsdam (ots)

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) begrüßt am 10. Juni zum ersten Mal seit 2019 wieder Studieninteressierte zu einem Bachelorinformationstag auf dem Campus Griebnitzsee.

Am Freitagvormittag stellt das HPI im Rahmen des Hochschulinformationstages der Universität Potsdam den besonders praxisnahen Bachelor of Science "IT-Systems Engineering" vor. Am Nachmittag erfahren die Abiturientinnen und Abiturienten beim "open House@HPI" aus erster Hand alles über die Praxisnähe im Studium, Auslandserfahrungen und das Campusleben: Auf einer gemeinsamen Campustour und in den Student-Story-Vorträgen mit anschließender Fragerunde kommen die Interessierten in den Austausch mit HPI-Studierenden.

Das Informatikstudium mit exzellenten Karriereaussichten und Top-Bewertungen im CHE-Ranking der ZEIT richtet sich an alle Studieninteressierten, die mit IT-Lösungen die digitale Welt von morgen aktiv gestalten wollen. Eine Bewerbung für das kommende Wintersemester ist ab sofort und bis zum 15. Juli möglich.

Nach drei Jahren digitaler Infoangebote freut sich das HPI auf viele Studieninteressierte vor Ort. Ganz im Sinne der Digitalisierung bleibt die Option, sich online einzuschalten, zusätzlich bestehen. Wer nicht vor Ort teilnehmen kann, schaltet sich per Videokonferenz in die Vorträge und in die virtuelle Campustour ein und stellt Fragen via Chat.

Die Programmpunkte zum hybriden Bachelorinformationstag:

10.15 Uhr "IT-Systems Engineering" - das praxisnahe Informatikstudium am HPI Prof. Dr. Holger Giese, Studienberater und Leiter des Fachgebiets Systemanalyse und Modellierung; Studentin Lisa Baumann

11.15 Uhr Infostand im Foyer der Universität Potsdam

Von 11.15 bis 12.30 Uhr treffen Interessierte auf dem Infomarkt der Uni Potsdam HPI-Studierende an Stand 4.

ab 12.00 Uhr Open House @ HPI

11.30 Uhr Digitale Campustour

12.00 Uhr Campustour am HPI

14.15 Uhr Student Stories

- HPI-Studierende teilen ihre Erfahrungen

HPI-Studierende berichten von ihren Erfahrungen zu den Themen:

Studienentscheidung Frauen in der Informatik Auslandssemester praxisnahe Projektarbeit

15.45 Uhr Alumni Insight

- Was die Studierenden nach dem Studium erwartet

Johanna Schulz, Referentin für Studium und Lehre

16.15 Uhr Ausklang bei einem Erfrischungsgetränk

Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering ( https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In den fünf Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering", "Cybersecurity" und "Software Systems Engineering" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 300 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Irvine, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.

