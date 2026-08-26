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Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung zur digitalen Pressekonferenz: 20. Dienstwagen-Check der Deutschen Umwelthilfe: Absurder Rückwärtsgang bei Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern

Berlin (ots)

Zum 20. Mal hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) die Dienstwagen der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Bundes- und Landesregierungen abgefragt. In diesem Jahr offenbaren die 249 abgefragten Dienstwagen einen gefährlichen Umstieg auf klimaschädliche Modelle. Wie stehen die Politikerinnen und Politiker im Vergleich zum Vorjahr da? Wer fährt die größte CO2-Schleuder? Und welche sechs Politikerinnen und Politiker machen zukunftsgerichteter Verkehrspolitik eine offene Kampfansage?

Die alarmierenden Ergebnisse und unsere konkreten politischen Forderungen möchten wir Ihnen in unserer digitalen Pressekonferenz vorstellen. Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom. Für Interviews und Vorab-Informationen wenden Sie sich gerne ebenfalls an uns.

Teilnehmende:

  • Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin
  • Florian Koch, Senior-Expert Verkehr und Luftreinhaltung

Datum:

Dienstag, 1. September 2026 um 10.30 Uhr

Einwahldaten:

https://l.duh.de/pk260901

Pressekontakt:

DUH-Newsroom:
030 2400867-20, presse@duh.de

www.duh.de

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell

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