Deutsche Umwelthilfe e.V.

Neue Wettbewerbsrunde für "Grüne Wertstoffhöfe": Deutsche Umwelthilfe sucht die umweltfreundlichsten Wertstoffhöfe Deutschlands

Berlin (ots)

DUH startet zum vierten Mal Wettbewerbsrunde für zukunftsweisende Wertstoffhofkonzepte

Wertstoffhöfe können durch Umweltbildung, Wiederverwendung und Abfallvermeidung wichtige Beiträge zum Klima- und Ressourcenschutz leisten

Kommunen und Betreiber von Wertstoffhöfen können sich bis zum 30. September 2026 als "Grüner Wertstoffhof" bewerben: https://ots.de/15EKka

Zum vierten Mal startet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den kommunalen Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof". Gesucht werden innovative Wertstoffhöfe, die mit zukunftsweisenden Konzepten einen herausragenden Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten. Wertstoffhöfe sind zentrale Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger, um Abfälle zu entsorgen und gleichzeitig Wiederverwendung und Recycling zu ermöglichen. Mit dem Wettbewerb möchte die DUH exzellente Konzepte sichtbar machen und Kommunen deutschlandweit motivieren, Service, Wiederverwendung und Umweltbildung kontinuierlich zu verbessern. Kommunen und Betreiber von Wertstoffhöfen können sich bis zum 30. September 2026 bewerben. Die Gewinner zeichnet die DUH öffentlichkeitswirksam aus.

"Die Gewinner der vergangenen Wettbewerbsrunde haben gezeigt, auf welch vielfältige Weise Wertstoffhofkonzepte noch besser gemacht werden können. Gute Ansätze verbessern nicht nur den Service, sondern setzen auch einen Schwerpunkt auf die Wiederverwendung gesammelter Produkte sowie Aspekte der Umweltbildung. Schlechte Erfahrungen vor Ort können hingegen dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger nicht mehr zurückkehren und Wertstoffe im Zweifel unsachgemäß entsorgen. Deshalb freue ich mich auf ideenreiche Bewerbungen engagierter Kommunen, die zusätzliche Potentiale für den Klima- und Ressourcenschutz erschließen und die Verbraucherfreundlichkeit weiter verbessern", sagt DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.

Für die Bewertung der Wertstoffhöfe sind unter anderem Öffnungszeiten, Service, Beschilderung, Beratungsangebote und das Spektrum der erfassten Wertstoffe ausschlaggebend. Ebenso fließen überzeugende Konzepte zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Annahme von Problemstoffen und Umweltbildung in die Bewertung mit ein. Die DUH berücksichtigt außerdem unterschiedliche regionale Strukturen, da die Bedingungen für die Wertstoffsammlung im großstädtischen Bereich anders sind als auf dem Land.

In der letzten Wettbewerbsrunde wurden das Entsorgungszentrum Sachsenring in Straubing und der SWK-Wertstoffhof zusammen mit dem Secondhand-Kaufhaus "RecyclingBörse" in Herford öffentlichkeitswirksam ausgezeichnet. Eine Orientierung für interessierte Kommunen bietet die Webseite der DUH mit ausführlichen Portraits aller bisherigen Preisträger sowie das RAL-Gütezeichen 950, das zielführende Anforderungen für Wertstoffhöfe zur praktischen Umsetzung der Abfallhierarchie enthält.

Link:

DUH-Projektseite zum kommunalen Wettbewerb "Grüner Wertstoffhof" mit den Ausschreibungsunterlagen und dem Link zur Bewerbung: https://ots.de/EusNGK

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell