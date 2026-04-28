Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung zur digitalen Pressekonferenz: Methanberichte der Öl- und Gasunternehmen: Deutsche Umwelthilfe deckt massive Verstöße gegen neue Transparenzpflichten auf

Berlin (ots)

Wie viel klimaschädliches Methan tritt an der deutschen Öl- und Gasinfrastruktur tatsächlich aus? Laut EU-Methanverordnung müssen die rund 800 deutschen Betreiber von LNG-Terminals, Gasnetzen oder Gasspeichern jedes Jahr Berichte über die Methan-Emissionen aus ihren Anlagen veröffentlichen.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die ersten Berichte aus 2024 und 2025 ausgewertet und dabei gravierende Mängel aufgedeckt. Die alarmierenden Ergebnisse der Auswertung möchten wir Ihnen in einer Pressekonferenz vorstellen und über notwendige Konsequenzen sprechen.

Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.

Teilnehmende:

Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz

Simon Sackers, Projektassistenz Energie und Klimaschutz

Datum:

Montag, 4. Mai um 10.30 Uhr

Einwahldaten:

https://l.duh.de/zoompk260504

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