Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe ruft auf: Jetzt Kandidatinnen und Kandidaten für den UmweltMedienpreis 2026 vorschlagen

Berlin (ots)

Preis der DUH würdigt herausragende Berichterstattung über Umwelt-, Natur-, Klima- und Verbraucherschutzthemen

Vorschläge in den Kategorien Text, Audio, Video und Publikumspreis möglich

Nominierung bis zum 15. Mai 2026 unter: www.duh.de/nominierung

Die Nominierungsphase für den 31. UmweltMedienpreis der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist gestartet. Noch bis zum 15. Mai 2026 sind alle Menschen aufgerufen, preiswürdige Kandidatinnen und Kandidaten unter www.duh.de/nominierung vorzuschlagen. Ausgezeichnet werden Einzelpersonen oder Teams, die durch herausragende Leistungen in der Umweltberichterstattung hervorstechen in den Kategorien Text (Zeitung, Zeitschrift, Buch, Blog), Audio (Podcast, Hörfunk) und Video (Fernsehen, Film, Online-Videokanal) sowie für den Publikumspreis. Der Publikumspreis wird ausgelobt für Menschen, denen es gelingt, als Person oder mit ihren Medienprodukten ein besonders breites, junges oder digitales Publikum mit Umwelt- und Klimaschutzthemen zu erreichen. In dieser Kategorie bestimmt das Publikum über ein Online-Voting selbst, wer den UmweltMedienpreis erhält.

Die eingereichten Beiträge sollen vorbildlich den Klimaschutz voranbringen, umweltbezogene Fragestellungen lösungsorientiert darstellen oder Umwelt-, Natur- sowie Verbraucherschutzthemen publikumsgerecht vermitteln. Gesucht werden Arbeiten, die Handlungsanreize schaffen oder Pionierleistungen im genannten Themenfeld bekanntmachen.

Die diesjährige Preisverleihung findet am Mittwoch, 4. November 2026 im Meistersaal in Berlin statt. Preisträgerinnen und Preisträger 2025 waren in der Kategorie Text Sven Plöger, in der Kategorie Audio Catharina Felke und Johannes Edelhoff und in der Kategorie Video Anja Reschke. Einen Sonderpreis erhielten Gesine Enwaldt, Melanie Stucke, Thomas Reutter und Jessy Wellmer für die ARD-Mitmachaktion #unsereFlüsse. Den Publikumspreis gewann das Team von Simplicissimus.

Links:

Hier Kandidatinnen und Kandidaten direkt nominieren: www.duh.de/nominierung

Zur vollständigen Ausschreibung und zu weiteren Informationen: www.duh.de/ump

Weitere Informationen zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern: www.duh.de/events-akti...eistraeger

