Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Rechtswidrige Aufhebung von Tempo 30 in München: Deutsche Umwelthilfe ergreift rechtliche Schritte für die Saubere Luft

Berlin (ots)

Gestern wurden auf die persönliche Anordnung von Oberbürgermeister Reiter die Tempo-30-Schilder am Mittleren Ring an der Landshuter Allee in München abmontiert. Dies stellt nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) einen eklatanten Verstoß gegen den Luftreinhalteplan dar, den die Stadt 2024 wegen zu hoher Belastung mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid nach einer erfolgreichen Klage der DUH nachschärfen musste.

Im Rahmen der Online-Pressekonferenz klären DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch und Rechtsanwalt Remo Klinger über das rechtswidrige Vorgehen der Stadt München auf und stellen vor, mit welchen rechtlichen Schritten die DUH gemeinsam mit einem Münchner Anwohner diese rechtswidrig aufgehobene Tempo-30-Luftreinhaltemaßnahme wieder in Kraft setzen wird.

Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom.

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH

Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwaltschaft Geulen & Klinger

Volker Becker-Battaglia, Betroffener Anwohner aus München

Datum:

Montag, 19. Januar 2026 um 14.30 Uhr

Ort:

https://l.duh.de/pk260119 (Zoom)

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell