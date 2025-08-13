Deutsche Umwelthilfe e.V.

++ Einladung ++ Deutsche Umwelthilfe stellt 19. Dienstwagen-Check vor: Wie klimaschädlich sind die Dienstfahrzeuge der neuen Bundesregierung?

Berlin (ots)

Im vergangenen Jahr fuhren 7 von 9 befragten Bundesministerinnen und -ministern einen Klimakiller-Dienstwagen. Ihre Fahrzeuge überschritten teils deutlich den in der EU erlaubten CO2-Flottengrenzwert. Wie steht es um die Dienstwagen der neuen Bundesregierung? Schneiden sie im Vergleich besser ab? Und gibt es nach dem verheerenden Ergebnis im letzten Jahr und angesichts der fortschreitenden Klimakrise bei den Dienstwagen der Landespolitikerinnen und -politiker positive Entwicklungen hin zu klimafreundlicher Mobilität?

Für ihren aktuellen Dienstwagen-Check hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 238 Fahrzeuge von Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern der Bundes- und Landesregierungen überprüft. Die Ergebnisse und unsere politischen Forderungen stellen wir Ihnen in einer digitalen Pressekonferenz vor.

Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an uns.

Teilnehmende:

- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin

- Florian Koch, Senior-Expert Verkehr und Luftreinhaltung

Datum:

Dienstag, 19. August 2025 um 10 Uhr

Einwahldaten:

https://l.duh.de/zoompk250819

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell