Einladung zur digitalen Pressekonferenz: Zweieinhalb Jahre, 92 Verfahren: Was hat die Deutsche Umwelthilfe im Kampf gegen irreführende Werbung mit "Klimaneutralität" erreicht und wie geht es weiter?

Ausgerechnet Heizöl, Kreuzfahrtschiffe oder Flugreisen durch fragwürdige Kompensationsprojekte als "klimaneutral" verkaufen? Das ist dreistes Greenwashing und rechtswidrig. Deswegen geht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) seit Mai 2022 gegen irreführende Klimaneutralitätsversprechen vor, unter anderem getätigt durch Shell, TUI, Lufthansa, dm und Netto.

Mehr als 90 Verfahren hat die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation seither geführt und war vor Gericht in jedem Fall erfolgreich. Welche Unternehmen ihre Werbeaussagen auf unseren Druck hin geändert haben, gegen welche problematischen Klimaneutralitätsversprechen wir juristisch als nächstes vorgehen und welche Forderungen wir an die Politik richten, möchten wir Ihnen in einer digitalen Pressekonferenz vorstellen.

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH

Jutta Kill, Biologin und Klimaneutralitätsexpertin

Remo Klinger, Rechtsanwalt

Agnes Sauter, Leiterin Ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung der DUH

Datum:

Dienstag, 10. September 2024 um 14 Uhr

