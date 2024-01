Deutsche Umwelthilfe zur Revision gegen Nitrat-Urteil im Ems-Gebiet: "Bundesländer dürfen Gewässerschutz nicht auf die lange Bank schieben"

Berlin (ots) - - Neuzugelassene Autos in Europa in den letzten 20 Jahren im Schnitt 10 cm breiter - Deutschland ist trauriger Spitzenreiter: In keinem anderen europäischen Land sind neue Autos breiter - DUH fordert Anhebung der Parkgebühren nach Vorbild von Paris, wo über eine Verdreifachung der Parkgebühren ...

mehr