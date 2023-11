Deutsche Umwelthilfe e.V.

Renaturierungsgesetz: Deutsche Umwelthilfe bewertet Abschluss des EU-Trilogs als Erfolg für den Naturschutz

Brüssel/Berlin (ots)

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht den erfolgreichen Abschluss des EU-Trilogs zum Renaturierungsgesetz als Meilenstein für Natur- und Klimaschutz. Gleichzeitig bewertet die DUH den Entscheid als wichtigen Schritt für die Einhaltung des internationalen Abkommens von Kunming-Montréal zum Schutz von Natur und Mensch vor den Auswirkungen der Klimakrise.

Dazu DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner:

"Das Verhandlungsergebnis zum EU-Renaturierungsgesetz ist ein wichtiger Teilerfolg für den Erhalt und die Wiederherstellung wichtiger Ökosysteme, ohne die wir die Klimaziele nicht schaffen werden. Obwohl das Ergebnis hinter dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission zurückbleibt, haben wir nun eine neue Rechtsgrundlage für wirksame Renaturierungspläne in den Mitgliedsstaaten, die Mensch und Natur schützen. Der finale Gesetzesentwurf für diesen zentralen Baustein des EU Green Deals enthält nun richtigerweise verbindliche Ziele zu Agrarökosystemen, womit ein wichtiger Treiber zur Zerstörung der Biodiversität angegangen wird und Moore als Wasser- und CO2-Speicher wiederhergestellt werden sollen. Auch, wenn viele Maßnahmen weniger verbindlich sind, ist es ein großer Erfolg, dass nun alle Ökosysteme im Gesetz berücksichtigt sind. Das birgt neue Chancen für nasse Moore, freifließende Flüsse, Seegraswiesen, unsere Wälder und bestäubende Insekten. Wir erwarten nun, insbesondere von den europäischen Konservativen, keine weitere Verzögerung im legislativen Verfahren in der EU mit Billigung durch Umweltrat und Parlament. Wir werden uns in Deutschland für die ambitionierte Umsetzung des Renaturierungsgesetzes einsetzen."

Link:

Mehr Informationen zum Nature Restoration Law finden Sie hier: https://www.duh.de/projekte/restorenature/

