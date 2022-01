Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: Deutsche Umwelthilfe startet neues juristisches Verfahren für mehr Klimaschutz

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) startet ein neues Verfahren für mehr Klimaschutz vor Gericht. Grundlage des Verfahrens ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Frühjahr 2021. Gegen wen sich das Verfahren richtet und wie es geführt wird, stellen wir in einer Pressekonferenz vor.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Pressekonferenz hybrid angeboten. Für eine Teilnahme vor Ort (es gilt 2G, geimpft oder genesen) ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Bei einer digitalen Teilnahme bitten wir ebenfalls um Anmeldung an presse@duh.de. Sollten Sie Interesse an einer Live-Berichterstattung, der Anwesenheit eines eigenen Kamerateams oder separate Interviewwünsche haben, wenden Sie sich ebenfalls gerne jederzeit an die Pressestelle.

Datum:

Mittwoch, 26. Januar 2022 um 10:30 Uhr

Ort:

DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss

Teilnehmende:

Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH

Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUH

