Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe begrüßt geplantes Feuerwerksverbot in Thüringen - weitere Bundesländer müssen folgen

Berlin (ots)

Landesregierung Thüringen plant, Feuerwerksverbot für den Jahreswechsel in neue Corona-Verordnung aufzunehmen

Anwendungsverbot für Pyrotechnik schützt vor Verletzungen durch im Ausland erworbenes oder illegal beschafftes Feuerwerk

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch fordert von allen Bundesländern, dem Beispiel Thüringens zu folgen sowie strenge Kontrollen durchzuführen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt das geplante Feuerwerksverbot der Landesregierung Thüringen zum Jahreswechsel. Nach dem bereits beschlossenen bundesweiten Verkaufsverbot für Pyrotechnik ist das zusätzliche Feuerwerksverbot eine wichtige Maßnahme zum Schutz der Menschen vor Verletzungen durch teils illegale Böller und Feuerwerkskörper und der Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems in der Covid-19-Pandemie. Die DUH ruft auch die anderen Bundesländer dazu auf, ein Anwendungsverbot für private Pyrotechnik auszusprechen.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Der geplante Schritt der Landesregierung Thüringen ist absolut richtig und wichtig. Es ist nur vernünftig, das Gesundheitssystem gerade angesichts der verschärften Lage der Covid-19-Pandemie nicht weiter zu belasten - auch Tier und Umwelt können bei dieser Entscheidung buchstäblich aufatmen. Mit einem Anwendungsverbot für Feuerwerk sowie strengen Kontrollen in den Verbotszonen wird verhindert, dass teils illegal aus dem Ausland beschaffte Böller und Raketen Schaden anrichten, die Luft verpesten und unsere Umwelt verschmutzen. Jetzt heißt es Mut zum Nachmachen für die übrigen Länder: Die Landesregierungen müssen nachziehen und für Saubere Luft und zum Schutz der Rettungskräfte und des medizinischen Personals ebenfalls ein klares Anwendungsverbot von Silvesterknallern und Raketen beschließen. Ist dies nicht möglich, muss das Bundesinnenministerium eine einheitliche Verbotsregelung für alle Bundesländer festlegen. Nur so können wir sicher und friedlich das neue Jahr begrüßen."

Die DUH setzt sich in einem breiten Bündnis gemeinsam mit Vier Pfoten, dem Deutschen Tierschutzbüro, TASSO, dem Jane Goodall Institut Deutschland, der Gewerkschaft der Polizei sowie Ärztevertretern für ein böllerfreies Silvester ein - auch in den kommenden Jahren. Feuerwerk führt jedes Jahr zu hoher Luftbelastung, schädigt Millionen schutzlos ausgelieferte Haustiere sowie Nutz- und Wildtiere und verschmutzt die Umwelt. Dazu sorgt es durch tausende teils schwere Verletzungen für die Überlastung von Einsatzkräften und Krankenhäusern, die durch die Pandemie sowieso schon an der Belastungsgrenze arbeiten. Das Bündnis fordert deshalb seit Wochen den Verkaufs- und Gebrauchsstopp privater Pyrotechnik sowie für die Zukunft eine grundsätzliche Überarbeitung der Ersten Sprengstoffverordnung.

Links:

Infoseite Silvesterfeuerwerk: https://www.duh.de/projekte/silvesterfeuerwerk/

Change-Petition zum Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk: www.change.org/silvesterfeuerwerk

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell