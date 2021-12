Deutsche Umwelthilfe e.V.

Einladung: Deutsche Umwelthilfe stellt Jahresbilanz 2021 und Ausblick auf 2022 vor

Berlin (ots)

Wir laden Sie wie jedes Jahr zu einer Jahresbilanz-Pressekonferenz ein. Dabei werden wir Ihnen die Arbeit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) im zu Ende gehenden Jahr 2021 präsentieren und einen Ausblick auf die Arbeitsschwerpunkte und Themen für das kommende Jahr geben.

Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird die Pressekonferenz hybrid angeboten. Für eine Teilnahme vor Ort (es gilt 2G, geimpft oder genesen) ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Die Zugangsdaten für eine digitale Teilnahme erhalten Sie ebenfalls nach Anmeldung an presse@duh.de. Sollten Sie Interesse an einer Live-Berichterstattung, der Anwesenheit eines eigenen Kamerateams oder separate Interviewwünsche haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an die Pressestelle, damit wir das ermöglichen können.

Datum:

Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 10.30 Uhr

Vor Ort:

DUH-Bundesgeschäftsstelle, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, Dachgeschoss

Die Zugangsdaten für die digitale Veranstaltung erhalten Sie nach Anmeldung an presse@duh.de.

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer

Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell