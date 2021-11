Deutsche Umwelthilfe e.V.

Für Menschen, Tiere und Umwelt: Deutsche Umwelthilfe präsentiert breites Aktionsbündnis für Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk

Berlin (ots)

Die archaische aber immer noch weit verbreitete Silvesterböllerei mit Schwarzpulver gefüllten Raketen und Kleinsprengkörpern ist eine Gefahr für Menschen, Tiere und die Umwelt. Die Raketen und Böller führen zu den jeweils höchsten Belastungen der Atemluft und schädigen Millionen ihnen schutzlos ausgesetzte Katzen, Hunde, Pferde sowie weitere Haus-, Nutz- und Wildtiere. Menschen sind gleich mehrfach betroffen: Die extreme Belastung der Luft an diesen Tagen mit Feinstaub und anderen Schadstoffen trägt bei zu akuten wie chronischen Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hinzu kommen schwere Verletzungen vor allem an Händen und Augen - die Notärzte haben zum Jahreswechsel Dauereinsatz. Und in diesem Jahr droht durch die vielen Böller-Opfer zudem eine Überlastung der Notaufnahmen und Kliniken, die durch die Coronakrise bereits seit mehr als eineinhalb Jahren am Limit oder darüber arbeiten.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kämpft seit Jahren mit wachsendem Erfolg für ein Ende der Silvesterböllerei Und die Unterstützung wird immer größer: In der Bevölkerung gibt es eine klare Mehrheit für ein Verbot. Und auch immer mehr Organisationen stellen sich hinter die Forderung.

Wir präsentieren nun ein breites Aktionsbündnis aus allen Teilen der Gesellschaft, das die neue Bundesregierung dazu bewegen möchte, zu diesem Jahreswechsel und auch in Zukunft die Böllerei zu verbieten. Mit dabei sind Umwelt- und Tierschutzverbände, Mediziner und Prominente. Die genaue Zusammensetzung unseres Aktionsbündnisses, unsere Beweggründe und Forderungen stellen wir Ihnen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am 15. November vor.

Die Pressekonferenz findet digital über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an die Pressestelle.

Datum:

Montag, 15. November 2021 um 13 Uhr

Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/81660254964

Meeting-ID: 816 6025 4964

Teilnehmende:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

Sarah Ross, Heimtier-Expertin VIER PFOTEN

Norbert K. Mülleneisen, Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde und Umweltmediziner

Dr. Andreas Reuland, Augenarzt

