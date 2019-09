Deutsche Umwelthilfe e.V.

Verkehrswende in Berlin - DUH und BVG werben mit einer gemeinsamen Aktion am autofreien Sonntag für Bahn, Bus und Straßenbahn - Pressegespräch

Berlin (ots)

In dieser Woche werden entscheidende Weichen für den Klimaschutz gestellt. Das Klimakabinett tagt und Fridays for Future rufen Bürgerinnen und Bürger zu Großdemonstrationen auf. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Berliner Verkehrsbetriebe werben am selben Wochenende mit einem Aktionstag zum autofreien Sonntag für die verstärkte Nutzung und den Ausbau von Bahn, Bus und Straßenbahn als zentrales Rückgrat der Verkehrswende.

Am autofreien Tag, den 22. September, können alle in Berlin mit einem AB-Einzelfahrschein den ganzen Tag Bus, Straßenbahn, S-Bahn und U-Bahn benutzen und erleben, dass der Umstieg auf kollektive Verkehre unkompliziert und komfortabel ist.

DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch und Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung bei der DUH, stehen Ihnen bei einem Pressegespräch Rede und Antwort dazu, wie die Verkehrswende in der Stadt gelingen und so ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz geleistet werden kann. Nadine Gottschalk, stellvertretende Bereichsleiterin Omnibus bei der BVG, wird ihre Perspektive aus der Praxis in das Gespräch mit einbringen.

Für weniger Lärm und weniger Stau und dafür mehr Platz für Rad- und Fußgänger, saubere Luft und mehr Entspannung in der Stadt.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung an presse@duh.de.

Datum: Mittwoch, 18. September 2019, 9.30 Uhr

Ort: Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Umwelthilfe, Hackescher Markt 4, 10178 Berlin, 3.OG

Teilnehmende: - Nadine Gottschalk, stellvertretende Bereichsleiterin Omnibus BVG - Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH - Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung DUH

