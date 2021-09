ARD ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/21

Hamburg/Mainz (ots)

Woche 38/21 Mi., 29.9. Bitte Programmänderung ab 1.30 Uhr beachten: 1.30 Wahl 2021 im ZDF ZDFzeit Mensch Merkel! (vom Vortag) 2.15 Wahl 2021 im ZDF (VPS 2.14/HD/UT) Generation Merkel Zehn junge Menschen mit starken Geschichten Film von Martin Reichel Deutschland 2021 4.15 frontal (VPS 3.00) 5.00- hallo deutschland 5.30 (Die Wiederholungen "auslandsjournal", "Hömma, Bottrop!", "plan b: Im Alter auf Zack" und "Leute heute" entfallen.) Woche 40/21 Mo., 4.10. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Montagskino im ZDF Freies Land 0.15 heute journal update 0.30 Das kleine Fernsehspiel Uferfrauen 2.25 Blutige Anfänger 3.10 Blutige Anfänger 3.55 Blutige Anfänger 4.40 Leute heute 4.55- hallo deutschland 5.30 Di., 5.10. Bitte nochmalige Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten: 1.00 Freies Land 3.00 neoriginal Modus - Der Mörder in uns (3) 4.25 neoriginal The Mallorca Files 5.15- hallo deutschland (VPS 5.10) 5.30 Woche 42/21 So., 17.10. 20.15 Herzkino Marie fängt Feuer Bitte Änderung beachten: Schnitt: Annette Duwe Bitte streichen: Carsten Eder

