ARD ZDF

Einladung zum ARD/ZDF-Pressegespräch

Köln/Mainz (ots)

ARD und ZDF laden zu einem gemeinsamen Pressegespräch ein. Thema: die Zukunft der Mediatheken.

Als Gesprächspartner mit dabei sind:

- ARD-Vorsitzender Tom Buhrow

- ZDF-Intendant Thomas Bellut

- SWR-Intendant Kai Gniffke

- Benjamin Fischer, Leiter ARD-Online

- Eckart Gaddum, Leiter der Hauptredaktion Neue Medien im ZDF

Wann findet das Pressgespräch statt? Am Montag, den 21. Juni 2021, um 11 Uhr

Wo? Digital via Teams-Schalte

Journalistinnen und Journalisten, die teilnehmen möchten, können sich bis Freitag 18. Juni 2021, 15 Uhr über pressestelle@ard.de oder pressedesk@zdf.de anmelden. Nur nach Anmeldung wird es am Montag möglich sein, sich als Journalist in die Videokonferenz einzuschalten und Fragen zu stellen. (Der Link zur Konferenz kommt kurzfristig per Mail)

Darüber hinaus bieten wir einen Live-Stream auf ard.de/presse und presseportal.zdf.de an, der sich auch ohne Anmeldung verfolgen lässt.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Den Videomitschnitt wird ebenfalls auf ard.de/presse und presseportal.zdf.de veröffentlicht.

Original-Content von: ARD ZDF, übermittelt durch news aktuell