ZDFinfo-Programmänderung

Woche 04/20 Samstag, 18.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Teure Städte - Wenn Wohnen unbezahlbar wird Schweiz 2019 5.50 Albtraum Wohnen Baupfusch, Nachbarschaftsstreit und fiese Vermieter Deutschland 2016 6.35 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 2015 7.15 ZDFzoom Das Drama um die Sozialwohnungen Deutschland 2019 7.45 ZDF.reportage Wohnstress Eigenheim Deutschland 2019 8.15 Albtraum Wohnen Makler-Abzocke, Baupfusch und Horrormieten Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Cheops-Pyramide Großbritannien 2014 (weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 21.40 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Verlorenes Wissen Deutschland 2018 22.20 Terra X Ungelöste Fälle der Archäologie Brisante Funde Deutschland 2018 23.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 23.50 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015 0.35 Die Akte Tutanchamun Die Schätze des Pharao Deutschland 2015 1.20 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 2.00 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 2.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 3.30 Die vergessenen Pharaonen - Ägyptens schwarze Könige Großbritannien 2004 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 04/20 Sonntag, 19.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.10 Wem gehört das Wasser? Deutschland 2020 9.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 10.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 11.10 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 11.55 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte 1. Zwischen Rausch und Nahrung Deutschland 2018 12.40 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte 2. Zwischen Medizin und Missbrauch Deutschland 2018 13.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte 2. Zwischen Medizin und Missbrauch Deutschland 2018 21.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 22.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 23.05 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 23.50 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 0.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 1.20 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 2.05 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 2.50 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 3.35 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016 4.20 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 Woche 05/20 Samstag, 25.01. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 ZDF-History Englands große Königinnen Deutschland 2017 "ZDF-History: Die Geheimnisse der englischen Krone" entfällt (weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 28.01. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 "ZDF-History: Rassismus - Die Geschichte eines Wahns" entfällt (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Mittwoch, 29.01. Bitte Programmänderungen beachten: 10.00 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Spur der Verwüstung" entfällt 10.45 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 "Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen" entfällt (weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 30.01. Bitte Programmänderung beachten: 13.45 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018 "ZDF-History: Putsch gegen die deutsche Einheit" entfällt (weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 31.01. Bitte Programmänderung beachten: 16.30 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 "ZDF-History: Russlands Krone" entfällt (weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen) Woche 06/20 Freitag, 07.02. Bitte Programmänderung beachten: 21.45 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palace Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 "ZDFzeit: Prinz Andrew - der Skandal: Sex, Lügen und Interviews" entfällt (weiterer Ablauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen) Woche 08/20 Dienstag, 18.02. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 2016 "ZDF-History: Prinz Philip: Blaues Blut und deutsche Wurzeln" entfällt (weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen)

