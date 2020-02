Hapag-Lloyd Cruises

EUROPAs Beste 2020: Neu aufgelegte Kurzreise mit Gourmet-Event im Hamburger Hafen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

- Neu aufgelegte Kurzreise von Hamburg über Dänemark nach Travemünde: 14.08. bis 18.08.2020 - EUROPAs Beste findet auch in diesem Jahr statt, am 14. August 2020 - Zahlreiche namhafte Gourmet- und Sterneköche, Winzer und bekannte Genussexperten verwandeln MS EUROPA in eine kulinarische Flaniermeile - Gourmet- und Reisemagazin B-EAT kürt den "Newcomer 2020"

Die Sterne leuchten am Abend des 14. August 2020 besonders hell über dem Hamburger Hafen, denn das beliebte Gourmet-Event EUROPAs Beste findet auch in diesem Jahr im Heimathafen von Hapag-Lloyd Cruises statt - als Auftakt der neu aufgelegten viertägigen Kurzreise der EUROPA von Hamburg nach Travemünde. Dann verwandelt sich das Pooldeck in eine Flaniermeile des Genusses, auf der bekannte Namen ebenso wie Neuentdeckungen am Gourmethorizont die Gäste der Kurzreise verwöhnen. So wird MS EUROPA Küchenchef Tillman Fischer unter anderen 3-Sternekoch Kevin Fehling vom Hamburger Restaurant The Table und seit Oktober 2019 auch mit eigenem schwimmenden Gourmetrestaurant THE GLOBE an Bord der EUROPA begrüßen. Dieser wird ebenfalls die PUZZLE BAR, sein neues Barkonzept, präsentieren. Karlheinz Hauser, Thomas Imbusch, Nils Henkel und Marco D'Andrea sind nur einige der zahlreichen weiteren Akteure. Auch in diesem Jahr kürt das Gourmet- und Reisemagazin B-EAT wieder den "Newcomer des Jahres". Cornelia Poletto wird die Veranstaltung moderieren.

Das Luxusschiff EUROPA von Hapag-Lloyd Cruises ist untrennbar mit Kulinarik auf höchstem Niveau verbunden und zelebriert in diesem Jahr wieder die hohe Gourmetkunst. So erfreut sich das Gourmet-Event mit der anschließenden Kurzreise seit Jahren großer Nachfrage und ist für viele Genießer ein Highlight im kulinarischen Kalender. Dass es nun auch 2020 im Rahmen der neu aufgelegten Kurzreise von Hamburg nach Travemünde stattfinden wird, wird für viele Connaisseurs eine freudige Überraschung sein.

Tillman Fischer, MS EUROPA-Küchenchef, begrüßt mehr als 30 Akteure, die speziell für das Event an Bord kommen, darunter zum Beispiel Christoph Rüffer vom Restaurant Haerlin, Richard Rauch vom Restaurant Steira Wirt aus Österreich, Mitja Birlo vom Restaurant 7132 Silver aus der Schweiz und Anna Matscher vom Restaurant Zum Löwen aus Südtirol. Zudem sorgen zahlreiche weitere Gourmetexperten, Chocolatiers, Pâtissiers und Fromagers für exquisite Gaumenfreuden bei den Gästen.

Mit an Bord sind auch wieder renommierte Winzer wie zum Beispiel Gérard Boulay, Markus Schneider und Daniel Niepoort von den gleichnamigen Weingütern sowie Jörg Hügin vom Weingut Cantine Stucky Hügin und Peter Joseph Graßl vom Weingut F.X. Pichler.

Jetzt neu buchbar - die Kurzreise, die das Event im Hamburger Hafen am 14. August 2020 beinhaltet, führt die Gäste anschließend vom 15. August 2020 von Hamburg über Aalborg nach Kopenhagen und endet am 18. August in Travemünde.

Buchbar ab 2.190 Euro pro Person (in Kategorie 1, exkl. An- und Abreise). Weitere Informationen unter: www.hl-cruises.de/EUR2015

Auszug der Akteure von EUROPAs Beste 2020

Köche:

Tillman Fischer, MS EUROPA Kevin Fehling, Restaurant THE GLOBE MS EUROPA und Restaurant The Table, drei Michelin-Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Hamburg, Deutschland Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, zwei Michelin-Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Hamburg, Deutschland Mitja Birlo, Restaurant 7132 Silver, zwei Michelin-Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Vals, Graubünden, Schweiz Christoph Rüffer, Restaurant Haerlin im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, zwei Michelin-Sterne, 19 Gault-Millau-Punkte, Hamburg, Deutschland Lutz Michael Stenschke vom kultigen Imbiss Curry 36 aus Berlin, Deutschland Thomas Imbusch, Restaurant 100/200, ein Michelin-Stern, 15 Gault-Millau-Punkte, Hamburg, Deutschland Anna Matscher, Restaurant Zum Löwen, ein Michelin-Stern, drei Gault-Millau-Hauben, Tisens, Südtirol, Italien Nils Henkel, Burg Schwarzenstein zwei Michelin-Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Geisenheim, Deutschland Richard Rauch, Restaurant Steira Wirt, vier Gault-Millau-Hauben, 18 Gault-Millau-Punkte, Bad Gleichenberg, Österreich Marco D'Andrea, Patissier The Fontenay Hotel, Patissier des Jahres 2019, Hamburg, Deutschland

Winzer:

Gérard Boulay, Frankreich Weingut Markus Schneider, Deutschland Cantine Stucky-Hügin, Schweiz F.X. Pichler, Österreich Weingut Niepoort, Portugal

Weitere Teilnehmer:

PUZZLE BAR, Hamburg, Deutschland Altonaer Kaviar Import Haus, Hamburg, Deutschland Nordische Eismanufaktur, Heikendorf, Deutschland Fromagerie Antony, Vieux-Ferrette, Frankreich Becking Kaffee, Hamburg, Deutschland Piekfeine Brände, Bremen, Deutschland Omnom Chocolate, Reykjavík, Island Bos Food, Düsseldorf, Deutschland

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - Hapag-Lloyd Cruises Blog unter www.hl-cruises.de/blog

Pressekontakt:

Pressekontakt:

Kirstin Mausehund

Pressereferentin

Tel: +49 40 307030-398

E-Mail: kirstin.mausehund@hl-cruises.com

Original-Content von: Hapag-Lloyd Cruises, übermittelt durch news aktuell