Kevin Fehling eröffnet Gourmetrestaurant "The Globe" auf modernisierter EUROPA

- MS EUROPA nach erfolgreicher Werft nun deutlich moderner und legerer - 2 neue Restaurants an Bord: "The Globe" und "Pearls" - Moderner Dresscode und freie Tischplatzwahl auf Luxuskreuzfahrtschiff - Ganzheitliches Wellbeing-Konzept verbindet Fitness, Gesundheit und Entspannung

Mit dem gestern beendeten Werftaufenthalt bei Blohm & Voss in Hamburg hat Hapag-Lloyd Cruises ein neues Kapitel für die EUROPA aufgeschlagen - sie ist nun deutlich moderner und legerer. Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling hat heute sein neu an Bord entstandenes Gourmet-Restaurant "The Globe by Kevin Fehling" eröffnet. Hier werden er und sein Team künftig die Gäste des modernisierten Luxuskreuzfahrtschiffes mit unkonventionellen Kreationen auf höchstem kulinarischem Niveau verwöhnen. Das Restaurant, das bis ins letzte Detail die Handschrift des kreativen Sternekochs trägt, ist dabei ein Sinnbild für die umfassenden Neuerungen auf der modernisierten EUROPA. Weiterhin ist mit dem "Pearls" ein zusätzliches neues Restaurant an Bord entstanden, beide neuen Restaurants erweitern künftig das vielfältige kulinarische Angebot der EUROPA.

Kevin Fehling ist nicht zum ersten Mal auf der EUROPA tätig - bereits zu Beginn seiner Karriere war er mehrere Jahre Souschef an Bord. Heute kehrt das Ausnahmetalent, das mit seinen unkonventionellen Kreationen die Gourmet-Gastronomie in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat, zurück auf das Luxusschiff. Auf seine prägende Zeit an Bord weist vieles in seinem neu eröffneten Restaurant hin - bereits Name und Logo mit einem Globus sind Anspielungen auf die Weltreisen, die er mit der EUROPA erlebt hat. Auch die kreative Vorstellung seiner Menüs in Form einer individuellen Flaschenpost für den Gast unterstreicht seine persönliche Verbindung zur See. Das "The Globe" nimmt die Gäste auch kulinarisch mit auf eine Reise um die Welt: Klassiker von allen Teilen des Globus werden hier künftig modern und kreativ interpretiert. Zukünftig reist Kevin Fehling 20 Tage im Jahr selbst an Bord der EUROPA mit. Regelmäßig wird auch sein Souschef aus dem Hamburger Restaurant an Bord sein.

"Ich bin sehr stolz, heute gemeinsam mit Kevin Fehling `The Globe´ zu eröffnen. Mit ihm kehrt ein Ausnahmetalent der Gourmetkunst zurück auf unsere EUROPA, das mit seinen unkonventionellen Kreationen die Gastronomie in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat. `The Globe´ verkörpert nachhaltig das neue moderne und legere Lebensgefühl an Bord der EUROPA", resümiert Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises. "Meine Zeit auf der EUROPA hat mich in meinem Werdegang maßgeblich geprägt und inspiriert. Es ist ein sehr erfüllendes Gefühl, nun mit meinem eigenen Restaurant zurück an Bord zu sein", erklärt Kevin Fehling. "Ich habe den Anspruch, mit `The Globe´ die bekannte kulinarische Stärke der EUROPA noch einen Schritt weiterzuführen", bekräftigt er.

Die EUROPA wird deutlich moderner und legerer

Die EUROPA wurde während ihres Werftbesuchs grundlegenden, konzeptionellen Modernisierungen und Neuerungen in ihrer Optik und Kulinarik unterzogen: angefangen bei einem frischen Innendesign in zahlreichen öffentlichen Bereichen, über noch größere kulinarische Vielfalt bis hin zu mehr Raum für Achtsamkeit und Gesundheit. So setzt Hapag-Lloyd Cruises auf dem Schiff die sich stetig verändernden Bedürfnisse auf dem Luxusmarkt und die Wünsche seiner Gäste um. Die Neuerungen an Bord spiegeln sich auch in einer legereren Kleiderordnung und Atmosphäre an Bord und einer freien Tischplatzwahl wider. Die besondere Gastlichkeit und die Nähe zwischen Crew und Gäste bleibt gleichzeitig mit einem Personal-Gast-Schlüssel von nahezu 1:1 auf gewohnt hohem Niveau.

Zusätzliche Erweiterung der kulinarischen Vielfalt durch das "Pearls" Neben dem "The Globe" by Kevin Fehling hat die EUROPA am Heck von Deck 7 mit dem "Pearls" ebenso ein zusätzliches Restaurant mit Innenbereich und überdachter Außenterrasse hinzugewonnen. Hier verbindet Hapag-Lloyd Cruises innovative Kaviar-Gerichte in edelster Form, begleitet von modernen Geschmackserlebnissen aus aller Welt sowie einem atemberaubenden Panaromablick.

Achtsamkeit durch EUROPA Refresh

Eine weitere Bereicherung für das Luxuskreuzfahrtschiff ist zudem das neue, ganzheitliche Wellbeing-Konzept "EUROPA Refresh". "Bei diesem neuen Konzept gehen Fitness, Geist und Entspannung Hand in Hand", erläutert Gabi Haupt, Leiterin Produktmanagement der EUROPA. "Mit Ernährungsworkshops in Zusammenarbeit mit der Medizinerin und Autorin Dr. Anne Fleck nehmen wir zudem den Trend zu gesunder Ernährung auf. So kombinieren wir alle Aspekte eines achtsamen Lebensstils, den viele unserer Gäste leben." Im Zuge dessen begrüßt die EUROPA exklusiv das weltweit beliebte Gruppenfitnessprogramm "Les Mills" an Bord.

MS EUROPA startet heute auf Jubiläumsreise

Heute startet die EUROPA nach der gestrigen Einschiffung auf ihre Jubiläumsreise von Hamburg nach Monte-Carlo. Zuvor erleben die Gäste der Reise ein exklusives Konzert des Opernsängers Rolando Villazón zusammen mit den Berliner Philharmonikern in der Hamburger Elbphilharmonie. (Von Hamburg nach Monte-Carlo u. A. über Lissabon Valencia, 13.10. - 29.10.2019)

