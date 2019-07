Hapag-Lloyd Cruises

Exotische Pracht zwischen Pazifik und Atlantik: Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd Cruises fährt tagsüber durch den Panamakanal

- 80 kilometerlange Tagespassage des Panamakanals - Expeditionsschiffe bereisen zwei Ozeane während einer Reise - Experten an Bord der Schiffe geben Hintergrundwissen zu der Destination

Die Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises nehmen Kurs auf die wichtigste Wasserstraße der Welt: den Panamakanal. Während der Expeditionsreisen in Süd- und Mittelamerika fahren die Schiffe tagsüber durch den Panamakanal, sodass die Gäste die sehenswerten Schleusenfahrten und die vorbeiziehende Landschaft intensiv erleben können. Neben dem Panamakanal fahren die Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises verschiedene kleine Inseln und Häfen an - so kommt echter Expeditionscharakter auf. An Bord und während der Landgänge erklären Experten die Destinationen und geben Hintergrundwissen zu Fauna und Flora.

Ende März 2020 und 2021 reist die HANSEATIC nature von Callao nach Belem und durchquert dabei tagsüber den Panamakanal. Während der circa dreiwöchigen Reisen hält das kleine, wendige Expeditionsschiff an Küsten und Inseln wie dem Utria Nationalpark, San Blas Inseln, Cartagena, Islas los Roques, Tobago und Ile Royale. Hier begeistert besonders die Kombination aus karibischen Stränden und sattem Grün der Mangroven- und Regenwälder. Im Utria Nationalpark lernen die Gäste bei einer Wanderung durch den dichten Mangroven- und Regenwald ein Ökosystem mit der weltweit höchsten Biodiversität kennen. Nach der Tagespassage durch den Panamakanal werden die Gäste auf den San Blas Inseln mit weißen Stränden und türkisblauem Meer begrüßt. Noch heute leben hier die Kuna-Indios, die für ihre reichen Applikationsstickereien berühmt sind. Die Ile Royale bildete bereits die Kulisse für berühmte Hollywoodklassiker.

Mit der HANSEATIC nature vom 17.03. - 08.04.2020 (22 Tage) von Callao/Peru nach Belem/Brasilien durch den Panamakanal. Buchbar ab 12.520 Euro pro Person inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/NAT2005

Mit der HANSEATIC nature vom 24.03. - 15.04.2021 (21 Tage) von Callao/Peru nach Belem/Brasilien durch den Panamakanal. Buchbar ab 13.380 Euro pro Person inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen unter: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/NAT2106

Mit der BREMEN startet das Abenteuer durch den Panamakanal bereits weiter südlich in Chile. Im März 2021 beginnt die 21-tägige Expeditionsreise von Valparaiso über viele Küsten- und Inselstopps wie Iquique, Paracas, Islas Grupo de Huaura, Paita, Isla de la Plata, San Blas Inseln und Bonaire bis nach Curacao. Inmitten des größten Meeresschutzgebietes Südamerikas können die Gäste von Paracas aus die berühmten Nasca-Linien besuchen. Mit dem Zodiac fahren sie auf die Insel Lobos de Tierra, wo Pelikane und Humboldt-Pinguine beheimatet sind. Nachdem das Expeditionsschiff den Panamakanal passiert, empfangen die San Blas Inseln und Bonaire die Gäste mit karibischen Feeling.

Mit der BREMEN vom 11.03. - 31.03.2021 (20 Tage) von Valparaiso/Chile nach Willemstad/Curacao/Niederländische Antillen durch den Panamakanal. Buchbar ab 8.980 inkl. An- und Abreisepaket. Weitere Informationen: https://www.hl-cruises.de/reise-finden/BRE2105

Informationen zu Hapag-Lloyd Cruises unter www.hl-cruises.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hl-cruises.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hl-cruises.de/passagentv/ - Hapag-Lloyd Cruises Blog unter www.hl-cruises.de/blog

