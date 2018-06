"EUROPAs Beste" 2018: Genussfestival der Extraklasse mit 21 Sternen

2 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots) -

- Beliebtes Gourmet-Highlight an Bord der EUROPA - Festival vor Antwerpen am 24. Juni 2018

Mehr als 30 Akteure der Spitzengastronomie kamen bei "EUROPAs Beste" am 24. Juni auf dem Lido Deck zusammen und begeisterten die Gäste mit besonderen kulinarischen Kreationen. 13 europäische Spitzenköche, Winzer, Chocolatiers, Pâtissiers und Fromagers machten das Gourmetevent zu einem wahren Genussfeuerwerk. Unter ihnen auch TV-Moderator Günther Jauch, der die Weine seines Weinguts von Othegraven präsentierte. Der Küchenchef von MS EUROPA, Tillman Fischer, hieß die Gourmetelite gemeinsam mit Corporate Chef Michael Hoffmann an Bord des Luxusschiffes von Hapag-Lloyd Cruises willkommen.

Bereits zum siebten Mal machte die EUROPA für den kulinarischen Eventabend, der sowohl bei den Passagieren, als auch der Gourmetelite als Veranstaltungshighlight zählt, vor Antwerpen fest. Die Gäste flanierten an den Live-Cooking Stationen und genossen die vielfältigen Kreationen. So gab es bei Jan Hartwig beispielsweise "Jakobsmuscheln mit Essigkarotten, Eiskraut, Sesam & Dashi-Schnittlauchbutter". Kevin Fehling präsentierte "Glasierten Aal mit Dashi, Reisschaum, Wasabi & Forellen-Kaviar". "Zander Zitronen Ceviche, Kurkuma und Fenchel" gab es bei Tanja Grandits. Mit dabei waren in diesem Jahr:

Köche: Tillman Fischer, MS EUROPA Michael Hoffmann, Corporate Chef Hapag-Lloyd Cruises Dieter Müller, Restaurant Dieter Müller, MS EUROPA Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, zwei Michelin Sterne, 17 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Jan Hartwig, Restaurant ATELIER, drei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Kevin Fehling, Restaurant THE TABLE, drei Michelin Sterne, Deutschland Johannes King, Restaurant Söl'ring Hof, zwei Michelin Sterne, Deutschland Hendrik Otto, Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer, zwei Michelin Sterne, Deutschland Tanja Grandits, Restaurant STUCKI, zwei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Schweiz Tristan Brandt, Restaurant OPUS V, zwei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Deutschland Heiko Nieder, Restaurant The Dolder Grand, zwei Michelin Sterne, 18 Gault-Millau-Punkte, Schweiz Dennis Kuipers, Restaurant Vinkeles, ein Michelin Stern, 18 Gault-Millau-Punkte, Niederlande Martin Klein, Restaurant IKARUS, zwei Michelin Sterne, Österreich

Winzer: Weingut Karl H. Johner / Deutschland Weingut Dreissigacker / Deutschland Weingut Leitz / Deutschland Weingut Spreitzer / Deutschland Weingut Tenuta delle Terre Nere / Italien Champagne Pol Roger / Frankreich Baron De Ley / Spanien Weingut Gérard Bertrand / Frankreich Weingut von Othegraven, Kanzem (Saar) / Deutschland

Weitere Teilnehmer: Altonaer Kaviar Import Haus / Deutschland BOS FOOD / Deutschland Fromagerie Antony / Frankreich Becking Kaffee / Deutschland YUZU Chocolate Shop / Belgien The Curtain Club / Deutschland Privatbrennerei Gebhard Hämmerle / Österreich Veronelli Olivenöle / Österreich Nordische Eismanufaktur / Deutschland Delta Fleisch / Deutschland CEREVISIUM / Deutschland

Im Jahr 2019 ist EUROPAs Beste Bestandteil einer Kurzreise vom 02.-04.08.2019 von Hamburg über Helgoland nach Hamburg. Zum zweiten Mal nach der Premiere in 2017 findet das Gourmet-Event wieder vor der Kulisse der Hansestadt Hamburg statt. Die Reise ist ab 1.090 EUR pro Person buchbar. Weitere Infos unter https://www.hl-cruises.de/reise-finden/EUR1915

