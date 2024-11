LichtBlick SE

ison und Enphase Energy realisieren die intelligente Steuerung von Heimspeichern

Hamburg und Kalifornien (ots)

Enphase Heimspeicher werden zum virtuellen Kraftwerk

ison AI verbindet Preissignale aus dem Markt mit Batterieverhalten

Neue Lösung für alle ison-Partner mit Enphase-Hardware seit Herbst live - LichtBlick Energy as a Service Kund*innen profitieren mit SolarPaket und StromWallet

Rund 1,2 Millionen Heimspeicher sind deutschlandweit in Eigenheimen installiert - Tendenz steigend. Werden sie derzeit vornehmlich für die lokale Speicherung des eigenproduzierten Solarstroms verwendet, bleibt ihr wahres Potenzial unberührt. Durch die Integration in den Strommarkt und die Verknüpfung zu einem virtuellen privaten Kraftwerk (VPP) können die Batterien eine netzdienliche Funktion einnehmen. Dieses Potenzial heben ison, Marktintegrator von digital vernetzten Energielösungen, und Enphase Energy, weltweit führender Anbieter von Solar- und Batteriesystemen auf Basis von Mikro-Wechselrichtern, mit der neuen technischen Lösung nun für Flexumer.

"Seit Beginn der strategischen Partnerschaft mit Enphase haben wir intensiv an einer zuverlässigen Steuerungsfunktion für Flexumer gearbeitet", teilt ison-Geschäftsführer Sebastian Mahlow mit. "Die Intelligenz hinter der Batteriesteuerung ist selbstlernend und voll automatisiert. Flexumer werden davon profitieren, ohne Komforteinbußen befürchten zu müssen."

Peter Müller-Brühl, Sales Director DACH bei Enphase Energy, erklärt: "Durch die Integration der leistungsstarken Enphase-APIs in die ISON-Plattform revolutionieren wir gemeinsam die Art und Weise, wie Heimspeicher mit dem Energiemarkt interagieren. Unsere Technologie ermöglicht es, Energieflüsse noch intelligenter zu steuern und dynamisch auf Marktbedingungen zu reagieren. Damit verwandeln wir Heimspeicher in aktive Kraftwerke, die nicht nur Energie effizient nutzen und zur Netzstabilität beitragen, sondern zusätzlich wirtschaftliche Vorteile für die Hauseigentümer schaffen - durch Vermarktungserlöse, die ISON erzielt und direkt an die Nutzer weitergibt. Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einer dezentralen und nachhaltigen Energielandschaft."

Künstliche Intelligenz sorgt für Optimierung

Bei der intelligenten Steuerung von Heimspeichern nimmt die ison AI eine zentrale Rolle ein. Die KI lernt und prognostiziert das individuelle Verhalten des Heimspeichers. Auf Basis dieser Daten generiert es automatisierte Abläufe, die die Batterie kosten- und ertragsoptimiert steuern - und berücksichtigt dabei Preissignale aus dem Markt. So wird die Batterie zu Zeiten, in denen kein Solarstrom produziert und gespeichert werden kann, preisgünstig durch den Strombezug aus dem Netz geladen.

Um Heimspeicher nach individuellem Verhalten steuern zu können, nutzt ison die API-Schnittstelle von Enphase. "Damit schafften wir aus den dezentralen Technologien ein virtuelles Kraftwerk. Durch die intelligente Verschiebung der Strommengen ergeben sich größere Einsparungspotenziale. Derzeit kommen flexible, fossile Kraftwerke für die Deckung der kurzfristigen Nachfrage zum Einsatz. Die Heimspeicher können durch die Integration in ein virtuelles Kraftwerk dazu beitragen, diese fossil betriebenen Kraftwerke zu verdrängen und so zur Akzeptanz von Erneuerbaren Energieanlagen beizutragen", so Mahlow.

Die neue preisgesteuerte Batterieladefunktion wird schnellstmöglich allen Kund*innen mit Enphase-Batterie sowie eines dynamischen Tarifs von LichtBlick zur Verfügung stehen. Dann profitieren auch Kund*innen des LichtBlick SolarPakets mit dem Tarif "Dynamic Pro" von der neuen Lösung. "Die neue Funktion lässt den Optimierungsgrad der Energieflüsse unserer Kund*innen weiter ansteigen. Das spart zusätzlich Energie und Kosten ein", sagt Nina Waffenschmidt, CEO von LichtBlick Energy as a Service.

Vollständige Speicher-Potenzialausschöpfung erst durch Stromeinspeisung ins Netz

Heimspeicher können ihre netzdienliche Funktion derzeit nicht vollständig erfüllen. Dafür muss die im Speicher zwischengespeicherte Energie wieder ins Netz eingespeist werden dürfen. Das ist mit der derzeitigen EEG-Regelung nicht möglich. "Unsere Steuerung könnte ungenutzten Batteriestrom bereits heute intelligent ins Netz einspeisen und somit dazu beitragen, Schwankungen im Netz zu verringern. Die regulatorischen Hürden sind aus Versorgungssicht nicht schlüssig. Soll das künftige Versorgungssystem vollständig durch Erneuerbare Energien gedeckt werden, können wir auf die Leistungen, die von Heimspeichern ausgehen, nicht verzichten", so Mahlow.

Über LichtBlick

26 Jahre LichtBlick sind 26 Jahre klimaneutrale Energielösungen für zuhause und unterwegs. Gestartet als Ökostrom-Pionier mit acht Kund*innen vertrauen heute mehr als 1,7 Millionen Menschen deutschlandweit auf die Lösungen von LichtBlick. LichtBlick ist heute ein integrierter Versorger mit eigener Erzeugung, Solar-, Mobilitäts- und Wärmeangeboten, innovativen Flex-Dienstleistungen und einem bundesweiten Montagenetzwerk. Im Geschäftsjahr 2023/24 erreichte das Unternehmen, das zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco gehört, einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro. www.lichtblick.de

Über ison

Das Unternehmen ison ist eine 100 Prozent Tochter des Ökostrom-Pioniers LichtBlick und schließt eine technische Lücke, in dem die Energieressourcen im Haus vernetzt und automatisiert gesteuert werden. Damit verschafft ison Herstellern von Energie-Hardware, Energieversorgern und Großhändlern Zugang zu den Energiemärkten. ison kennt und verwaltet alle Details der Energieregulierung sowie der Messung und aggregiert Energieressourcen unabhängig von der Hardware. Über Cloud-Schnittstellen, direkte Geräteanbindung sowie über Home Energy Management Systeme stellt ison die Konnektivität zu anderen Geräten im Haus her. Mehr dazu unter https://ison.energy/

Über Enphase Energy, Inc.

Enphase Energy, ein globales Energietechnologieunternehmen mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist der weltweit führende Anbieter von mikroinverterbasierten Solar- und Batteriesystemen, die es den Menschen ermöglichen, die Sonne zu nutzen, um ihren eigenen Strom zu erzeugen, zu nutzen, zu speichern und zu verkaufen - und das alles mit einer intelligenten mobilen App zu steuern. Das Unternehmen hat die Solarbranche mit seiner auf Mikro-Wechselrichtern basierenden Technologie revolutioniert und baut All-in-One-Solar-, Batterie- und Softwarelösungen. Enphase hat ca. 78 Millionen Mikrowechselrichter ausgeliefert, und ca. 4,5 Millionen Enphase-basierte Systeme wurden in mehr als 160 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.enphase.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

© 2024 Enphase Energy, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Enphase Energy, Enphase, das "e"-Logo, IQ und bestimmte andere unter https://enphase.com/trademark-usage-guidelines aufgeführte Marken sind Marken von Enphase Energy, Inc. in den USA und anderen Ländern. Andere Namen dienen nur zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

