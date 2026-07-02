ARD MEDIA GmbH

Screenforce Festival

ARD MEDIA zeigt, warum Bewegtbild mehr ist als Reichweite Programmmarken, Reichweite und gemeinsame Erlebnisse machen Bewegtbild zum stärksten Massenmedium Deutschlands

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Frankfurt (ots)

Mit einem technisch aufwendigen Screening seiner Programm- und Vermarktungsschwerpunkte für 2026/27 (Realisierung: Superama, München) hat sich ARD MEDIA beim Screenforce Festival in Düsseldorf, Deutschlands größtem Event für Bewegtbild, zurückgemeldet. Ralf Hape, CEO ARD MEDIA, präsentierte dabei das ganze Spektrum an Sendeformaten, mit dem die ARD Millionen Menschen erreicht und ihnen Orientierung, Hintergrund, aber auch immer wieder faszinierende Momente bietet. Für diese sorgten live auf der Screenforce-Bühne Molly Sue, Teilnehmerin des deutschen ESC-Vorentscheids und Sandkünstlerin Svetlana. Den Abschluss Act übernahm der französische Laserman Antoine Dupré.

"Wir denken Bewegtbild konvergent, plattformübergreifend und aus der Nutzungsperspektive der Menschen heraus. Unser Auftritt trägt dieser Entwicklung Rechnung. Er zeigt nicht nur einzelne Formate, sondern auch die Funktionen, die unsere Inhalte im Alltag und in besonderen Momenten für Millionen Menschen haben", so Hape. Die Zahlen sprechen für sich: 30,5 Millionen Menschen nutzen täglich Bewegtbildangebote der ARD, 9,8 Millionen schauen täglich linear die Tagesschau (Quelle: AGF SCOPE). Mit ihren Informations-, Sport-, Fiktions- und Unterhaltungsangeboten erreicht die ARD täglich Millionen Menschen über alle Plattformen hinweg. Hape: "Das spiegelt auch unser Selbstverständnis als Vermarkter wider, der konsequent öffentlich-rechtliche DNA und modernes Vermarktungsverständnis im digitalen Raum miteinander verknüpft."

Insgesamt zeigt sich die Bewegtbildbranche rund um das Festival in Köln ungebrochen dynamisch und wachstumsorientiert. Rückenwind gibt das hohe Interesse der Menschen: Mit 47,7 Millionen Menschen, die laut AGF SCOPE täglich Bewegtbild nutzen, ist TV auch 2026 das zentrale Massenmedium im deutschen Markt. Immer wichtiger wird im Wettbewerb der Faktor Programm- und Umfeldrelevanz. Hape: "Reichweite, Aufmerksamkeit und Vertrauen entstehen nicht isoliert. Sie sind das Ergebnis relevanter Inhalte und gemeinsamer Erlebnisse. Und genau das finden Nutzer, Zuschauer und Werbungtreibende in der ARD."

Der multimediale Qualitätsführer ARD MEDIA GmbH vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich Audio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Digital erweitert wird das Audio-Portfolio durch konvergent-programmatische Buchungsmöglichkeiten. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung

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