Vorreiter für Nachhaltigkeit im Profisport Sechs Profivereine erhalten Auszeichnung sustainClub.

Die Bundesligisten VfL Wolfsburg, Werder Bremen, VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen sowie die Zweitligisten FC St. Pauli und SC Paderborn 07 haben an der Nachhaltigkeits-Zertifizierung sustainClub teilgenommen. SustainClub ist der erste und einzige anerkannte Nachhaltigkeits-Standard und Orientierungsrahmen im Profifußball. Die Klubs nehmen mit dem Erreichen der Auszeichnung eine Vorreiterrolle im Profisport ein. In Kooperation mit der Schweizer Organisation sustainable///sports wurde in einer einjährigen Pilotphase der Standard sustainClub entwickelt und durch die unabhängige Expertenorganisation DEKRA zertifiziert.

Gold für die Wölfe

Unter den sechs sustainClub-Gründungsmitgliedern dieser zweiten Pilotphase nimmt der VfL Wolfsburg eine besondere Rolle ein, da er die Entwicklung des Labels von Beginn an aktiv begleitet. Als erster und damals einziger Pilotpartner hatten die Wölfe bereits 2016 eine hohe Punktzahl erreicht, die einem Goldstatus gleichkam. Die aktuelle Zertifizierung hat Grün-Weiß ebenfalls als punktbester Klub absolviert und erreichte wieder die Auszeichnungsstufe Gold. "Dass wir diesen Erfolg nun sozusagen verteidigt haben, macht uns sehr stolz", so VfL-Geschäftsführer Michael Meeske. "Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns nicht nur in der Außendarstellung wichtig ist, es wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VfL Wolfsburg in der täglichen Arbeit auch spürbar gelebt. Aus diesem Grund stehen wir voll hinter diesem Label und arbeiten aus Überzeugung daran mit, es bundesligaweit einzuführen und als Standard zu etablieren."

VfL als Branchenentwickler

Das Nachhaltigkeits- und CSR-Managementsystem, das im Dialog mit den Klubs entwickelt wurde und unabhängig von der DEKRA überprüft wird, ist speziell auf den Profisport zugeschnitten. Es orientiert sich an international anerkannten Standards und umfasst rund 180 Bewertungskriterien der Felder Ökologie, Ökonomie und Soziales. Die besondere Rolle von Sportorganisationen, Vereinen und Verbänden wird dabei berücksichtigt. Um sustainClub als Orientierungsrahmen zu etablieren, wird der VfL Wolfsburg das Label zusammen mit dem Arbeitskreis Verantwortung bei der Task Force "Zukunft Profifußball" platzieren.

