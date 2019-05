VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

VfL Wolfsburg-Presseservice: Offensivspieler Joao Victor kommt vom LASK

Marcel Schäfer: "Er verfügt über eine enorme Schnelligkeit und zeichnet sich durch seine Torgefährlichkeit aus"

Wolfsburg (ots)

Nach Kevin Mbabu hat der VfL Wolfsburg die zweite Verpflichtung für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht: Offensivspieler Joao Victor wechselt vom österreichischen Erstligisten LASK nach Wolfsburg. Der 25-jährige Brasilianer unterschrieb bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2023 und wird künftig das Trikot mit der Nummer 40 tragen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. "Er ist ein Spieler, der über eine enorme Schnelligkeit verfügt und sich zudem durch seine Torgefährlichkeit auszeichnet. Er wird die Mannschaft im Offensivbereich weiter verstärken und hat darüber hinaus in den persönlichen Gesprächen einen sehr positiven Eindruck hinterlassen", so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

In der laufenden Saison der österreichischen Bundesliga bestritt Joao Victor 25 Liga-Spiele für den LASK, in denen er zwölf Tore erzielte. Im Pokal gelangen ihm sechs weitere Treffer. Insgesamt war er in bislang 52 Partien für die Linzer 26 Mal erfolgreich, 14 weitere Tore bereitete er vor. "Ich habe mich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschieden, weil die Art, wie die Mannschaft Fußball spielt, gut zu mir passt. Der Verein ist top organisiert und hat eine hervorragende Infrastruktur. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen. Sie ist für mich eine der besten Ligen der Welt", so der Offensiv-Akteur, der im Sommer 2015 vom brasilianischen Klub Sao Jose dos Campos FC nach Österreich gekommen war.

Bereits vor seiner Zeit beim LASK, bei seiner ersten europäischen Station beim SV Kapfenberg in Österreichs zweiter Liga, konnte Joao Victor mit 30 Toren und 11 Assists in 62 Spielen überzeugen.

Pressekontakt:

VfL Wolfsburg

Medien und Kommunikation

Ansprechpartnerin. Barbara Ertel-Leicht

Telefon: 05361 / 8903-204

E-Mail: medien@vfl-wolfsburg.de

Original-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell