100 Jahre Waldorfschule

Dieses Jahr wird "die Waldorfschule" 100 Jahre jung! Am 7. September 1919 wurde die erste Waldorfschule in Stuttgart gegründet. Mit über 1.150 Waldorfschulen und rund 2.000 Waldorfkindergärten, verteilt auf über 80 Länder auf allen Kontinenten, ist die Waldorfpädagogik heute die weltweit größte unabhängige Schulbewegung. Unter dem Motto "Learn to Change the World" finden im Jubiläumsjahr zahlreiche Aktivitäten und Projekte statt. Hier finden Sie weitere Informationen: https://www.waldorf-100.org/service/presse/

